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突破 找到免疫檢查點 有助治療紅斑性狼瘡

鄒尚謙
紅斑性狼瘡好發於20、30歲年輕女性，症狀非常多樣化，且輕重程度不一。(Getty Images)
紅斑性狼瘡好發於20、30歲年輕女性，症狀非常多樣化，且輕重程度不一。(Getty Images)

紅斑性狼瘡是一種慢性發炎性疾病，台北榮總、陽明交通大學研究團隊發表最新研究，紅斑性狼瘡的生物標誌免疫檢查點NLRP12，有望作為自體免疫疾病的預測標的，有利未來開發新治療方式。

紅斑性狼瘡的症狀非常多樣化，且輕重程度不一。患者面部皮膚經常發生病變，產生如蝴蝶形狀、橫過面部鼻翼兩側的紅斑，像被狼所咬傷，故稱為紅斑性狼瘡。

北榮過敏免疫風濕科主任陳明翰表示，根據數據，15至35歲女性罹患最多且難以痊癒，發作時可能會攻擊到脊髓造成癱瘓，或攻擊腦部造成腦出血、中風或精神疾病，目前無法根治，僅三至四成病患能獲得控制，五成患者腎臟受損，嚴重導致洗腎、大象腿等。

免疫檢查點可以幫助調節免疫系統，使其不過度反應或攻擊自己的細胞，目前已被應用於癌症治療。陽明交大臨床醫學研究所副教授陳斯婷、北榮過敏免疫風濕科醫師曹彥博的研究團隊發現，除後天性免疫細胞外，先天性免疫細胞也有一種名為NLRP12的免疫檢查點，可應用於自體免疫疾病「紅斑性狼瘡」。

研究團隊觀察68名紅斑性狼瘡病患的免疫細胞，發現其NLRP12表現量明顯低於34名健康成人。當疾病活性較高的病患經過治療後，NLRP12的表現量會逐漸回升。此外，在紅斑性狼瘡的小鼠實驗中，研究人員也發現，NLRP12的缺陷會導致病情惡化。

陳斯婷指出，此研究是首次以NLRP12先天免疫檢查點表現量，具體定義紅斑性狼瘡患者具有發炎性體質，同時認為第一型干擾素活化免疫細胞是導致紅斑性狼瘡的重要原因，NLRP12表現低下會伴隨第一型干擾素高度表現，進而形成惡性循環。

曾彥博說，紅斑性狼瘡目前仍缺乏用以評估病人對於藥物治療反應的生物標誌，未來有望發展以NLRP12表現量作為病患在個人化藥物選擇。

過敏 中風 醫學

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