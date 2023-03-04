中老年性愛 技巧、前戲更重要

讓身心都健康，醫師提醒，任何年齡層、性別的人都需要性愛。(Getty Images)

古有云：「食色，性也。」但人過中年，難免在性事上力不從心，工作壓力、生活繁忙，或伴侶間轉變為老夫老妻的生活模式，遂減少了性愛頻率。醫師說，「活到老學到老，也應該做到老。」任何年齡層、性別都需要性愛，性愛不僅是良好的心肺運動，大腦也會產生好的荷爾蒙，讓身心都健康。

「正常男性每過26分鐘，大腦潛意識會閃過與性有關的念頭。」台灣精神科醫師楊聰財表示，性愛是人一輩子的事情，但隨年齡變化、體態改變等因素，性欲或許會降低，建議可透過調整性愛的方式，加強愛撫、觸摸比率，與伴侶共締良好的性愛體驗。

取得平衡點 多與伴侶溝通

性愛不只是進行「活塞運動」而已，台灣台中榮總泌尿外科主治醫師胡如娟說，30、40歲時可能每天做愛一次，但70歲後要促進伴侶親密感，應以「技巧」取勝，「前戲」更重要，多與伴侶進行溝通、交流，體力雖不好，但可討論取得雙方平衡點的進行方式，也會有相當好的性愛。

胡如娟指出，性這件事不要羞於啟齒，不少男性長者會來門診拿藥，希望透過藍色小藥丸等壯陽藥劑，幫助完成性事，甚至有95歲長者也會定期來看診。

男性有迷思 正面看老化

許多男性對性有迷思，認為做愛一定要有長度、硬度及持久度，性愛是權力的表徵，因此年紀漸長後，開始依賴藥物，但楊聰財提醒，應正面看待身體的老化，且與伴侶維持良好的互動、溝通，找到彼此能接受的性愛方式，滿足雙方的性需求。

楊聰財指出，生理、心理、環境都可能影響性需求，若能當作生活中的樂趣、紓壓的方式都很健康。但過分將性愛視作地位象徵，可能會有「父權情節」，嚴重個案甚至會習慣使用非法藥品進行性愛，這時務必尋求醫療的介入。

「找到自己性愛的節奏相當重要。」胡如娟說，古人說「一滴精十滴血」，其實男性並不會「精盡人亡」，睪丸無時無刻都在生產精子，「一夜七次」並不會傷身，除非太過激烈、頻繁造成黏膜損傷，產生血精，否則只要有需求，與伴侶或自行DIY都很健康；重點是找到自己的步調，30歲可能一周兩、三次，70歲後一周一次也很好。

吃保健食品 不保證有效

為了追求在床上表現良好，有些男性會吃「生猛海鮮」或保健食品來強身健體。胡如娟表示，海鮮與保健食品並非藥品，不反對使用，但不保證有成效，尤其海鮮吃太多，可能攝取過多高普林，恐導致痛風發作。

WHO曾公布研究指出，補充「鋅」營養素與睪固酮的分泌有關連，但前提為「鋅缺乏」族群，把鋅補足便可增強性功能。胡如娟說，發達國家人口可能有「營養過剩」問題，不至於缺乏鋅，若餐餐吃海鮮，蛋白質可能攝取太多，會對腎臟功能造成負擔。

勃起障礙 留意心血管疾病

近來有保健食品宣稱有益性功能，胡如娟表示，臨床試驗結果顯示，四成服用安慰劑的人，覺得性功能有所提升，因此沒有顯著差異。藍色小藥丸等壯陽藥則是「血管擴張劑」，經實證是有效藥品，建議先經過醫師診斷，再決定是否要服用。

胡如娟說，許多男性因糖尿病 前期、高血壓 、高血脂，或神經壓迫等因素造成性功能障礙，也有研究指出，勃起障礙可能是心血管疾病前兆，需要的是真正的治療，若自行吃保健食品可能耽誤黃金治療期，若海綿體長期沒有充血，可能導致纖維化，屆時醫療介入也為時過晚。

「所有運動皆有助性愛表現」。胡如娟表示，凱格爾運動訓練是男性早洩訓練中的標準治療法，重點在於持之以恆，建議「先求有再求好」培養運動習慣，從全身性有氧運動訓練心肺功能後，再增加重量訓練、凱格爾運動等，才能強化性行為中會使用到的肌肉，與伴侶或自己達成美好的性愛。