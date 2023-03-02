焦慮釀便秘…醫：別用大腦跟腸子打架

醫師從大腸攝影檢查發現，江女腸子繃得非常緊。(圖：台灣台中慈濟醫院提供)

45歲江女旅居澳洲 多年，因個性易焦慮、緊張，多年排便不順暢，甚至擔心便祕 不敢進食，骨瘦如材，面對裝人工肛門窘境。江回台到台中慈濟醫院就診，術後克服反覆腸痙攣，醫師建議患者，別用大腦跟腸子打架，步調應放慢，江女三個月後順利回到澳洲生活。

台灣台中慈濟醫院大腸直腸外科主任邱建銘檢查發現，45歲江女腸子緊繃，長期靠吃瀉藥解便，藥量越吃越多，伴隨腸痙攣，先生描述太太事情若沒照著計畫走，就會焦慮。

最後江女嚴重到經常腹痛暈倒送急診，在澳洲求醫甚至面臨裝人工肛門的窘境，江女對人生絕望，家人則不解為何會因解便陷入低潮。結果江女怕解不出便不敢進食，骨瘦如柴。

邱建銘保留江女一小段升結腸，以腹腔鏡切除大部分大腸，再吻合升結腸與乙狀結腸，減少術後腹瀉或夜間滲便，減緩嚴重便秘。家人看見切除的腸子緊縮成一團，才理解江女多年來的痛苦並非無病呻吟；江女術後在病房含淚擁抱邱建銘，感謝他用心用愛解除病苦。

出院後，江小姐仍因腸痙攣反覆進出醫院，邱建銘則開導她，要與腸道和平共處、溫柔對待，才能雙贏。歷經三個月努力，江女穩定腸道，順利返回澳洲生活。

邱建銘表示，腸道有人體「第二大腦」的稱呼，許多消化系統問題都是由情緒壓力衍生；經常性腹瀉或便秘，是腸道發出警訊，提醒病人該放鬆情緒。