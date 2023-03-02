糖腎共同照護 找出慢性腎臟病患

台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長黃尚志。(本報資料照)

統計顯示，近半數末期腎臟病人合併糖尿病 ，其中又有逾半數是65歲以上長者，醫師建議，將糖尿病及腎臟病列入共同照護圈，替患者提早抓漏，找出慢性腎臟病的患者。

高雄醫學 大學附設中和紀念醫院副院長、新陳代謝科及腎臟科雙專科醫師黃尚志表示，高血糖 會引起身體發炎、傷害細胞結構，進而損害器官，如果腎臟受損就無法正常代謝水分、毒素，長期下來會演變成慢性腎臟病。

「除非出現泡泡尿、血尿，否則腎臟病早期症狀不明顯，容易被忽略。」黃尚志說，這就是為何有些糖尿病患者腎病變發現時已是末期的原因之一，但是要早期發現也是有方法。

糖尿病患者須定期回診追蹤，黃尚志說，只要在常規檢查中，加驗尿素氮（BUN）、肌酸酐（Creatinine）及尿液，再算出腎絲球過濾率（eGFR）及有無蛋白尿，就能知道腎臟功能狀況。

黃尚志指出，若民眾檢查出現紅字，馬上醫療院所回診，就能及早避免腎臟惡化。他說，糖尿病的控制不是只有血糖，主要是防止併發症的發生，若糖尿病及初期慢性腎臟病照護能夠整合，就可以接受定期監控。

由於很多慢性病是造成慢性腎臟病的共病，黃尚志指出，最新治療觀念推出「心、肝、腦、腎、糖」的共同照護，腎臟科也主動與其他科別合作，希望醫師們可以共同觀察病人腎臟功能的狀況，將疾病風險降低。