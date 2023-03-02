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防腎臟病 自我檢測5字訣不可不知

沈能元
醫師建議糖尿病、高血壓患者，應定期測量血糖、控制血壓，避免腎臟傷害。(Getty Images)
醫師建議糖尿病、高血壓患者，應定期測量血糖、控制血壓，避免腎臟傷害。(Getty Images)

腎臟病患者中不少人需要長期接受透析治療，醫師表示，民眾若要遠離洗腎，應先避免罹患慢性腎臟病，或防止病情惡化，平時應控制三高、避免肥胖、戒菸及痛風等。

民眾對腎臟病常有錯誤迷思，認為腰痛是腎臟病主要症狀，但其實常見症狀是「無症狀」，醫師提醒民眾透過「泡、水、高、貧、倦」五字訣，簡單自我檢測是否可能罹患腎臟病。

台灣花蓮慈濟醫院腎臟科主治醫師林于立說，洗腎十大高危險群，包含糖尿病高血壓、腎絲球腎炎、痛風患者，以及濫用藥物、透析或腎臟病家族史、65歲以上老年人、抽菸、肥胖、環境暴露。其中透析腎友中，近有一半患有糖尿病，長期高血糖如同全身器官及血管浸泡在糖水裡，進而傷害腎臟血管，增加腎臟負荷，導致慢性腎病變。建議糖尿病、高血壓患者應定期測量血糖、控制血壓，避免腎臟傷害。

另長期濫用藥物，包括消炎止痛藥、來路不明未經醫師許可的中草藥，都可能傷害腎臟，建議不要隨意囤積藥物或聽信偏方，如因疾病因素必須用藥，請遵照醫師指示服用。

而痛風患者因過多的尿酸也會沉積在腎臟，造成痛風腎病變，所以需少食用高普林的食物，配合降尿酸藥物的使用，並定期追蹤尿酸濃度。

至於抽菸會造成交感神經的刺激，引起腎臟血管收縮造成血流不足；長期吸菸也會造成血管病變，進而影響腎臟功能。

民眾對腎臟病常有錯誤迷思，認為腰痛是腎臟病的主要症狀。林于立說，慢性腎臟病常見症狀其實是「無症狀」，直到腎臟病末期即將進入透析階段，才會出現尿毒症狀，但慢性腎臟病可能在早期就有徵象，透過「泡、水、高、貧、倦」五字訣，簡單自我檢測是否可能罹患腎臟病，民眾若出現這些症狀應及早求醫。

泡：是小便有「持久不散」的泡泡，通常是「蛋白尿」的表徵，極可能是腎絲球腎炎所導致。

水腫：為慢性腎病最常見的症狀之一，由於地心引力影響，早上起床水腫常見於眼窩及背部，日間活動後小腿前側及踝部水腫會變得明顯。

高血壓：腎素分泌失調及身體水分堆積會使血壓升高，而未受控制的高血壓更加速腎功能惡化。

貧血：腎臟分泌的紅血球生成素減少，無法刺激骨髓製造足夠紅血球而導致貧血，多以頭暈、無力、疲倦、體力下降為表現。

倦怠：貧血加上體內尿毒素的累積，易出現全身無力與倦怠症狀。此外，也可能會出現血尿、食慾不佳、噁心嘔吐、呼吸喘等症狀。

醫師提醒民眾應熟記自我檢測五字訣，避免走向洗腎一途。(本報資料照片)
醫師提醒民眾應熟記自我檢測五字訣，避免走向洗腎一途。(本報資料照片)

高血壓 糖尿病 檢測

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