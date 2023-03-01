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部分藥品 可能影響駕駛行車安全

鮑俊蓓╱台北市立聯合醫院藥劑部醫床藥學組主任
部分藥品可能影響行車安全，用藥後應特別注意。此為示意圖。（本報資料照片）
部分藥品可能影響行車安全，用藥後應特別注意。此為示意圖。（本報資料照片）

駕駛是一種複雜的行為，需要中樞神經和神經肌肉系統的共同協調。當感官訊息被眼睛、耳朵和身體所接收時，這些訊息會在大腦中與記憶、認知和執行功能一起進行處理，隨後通過神經向肌肉發出信號，以控制車輛。

部分藥品使用可能影響行車安全，職業駕駛員、高齡長者、患有特殊疾病的民眾和年輕人，用藥後應特別注意。

文獻指出，明顯影響駕駛能力的藥品包括：可待因、鴉片類及中樞性止痛劑藥物；抗組織胺藥、精神治療藥物或抗憂鬱藥、肌肉鬆弛劑及散瞳劑等眼用製劑等。

這些藥品使用後，常會有神經質、易怒、嗜睡、困倦、注意力不集中、焦慮、頭痛、頭暈、感覺及運動障礙、手腳無力、視力模糊、畏光等症狀，可能嚴重影響行車安全。

以下四類高風險族群，使用藥物須特別注意：

1. 職業駕駛員，需長時間駕駛，有時候會有疲勞狀況。

2. 高齡長者，因老化及多種慢性疾病用藥影響駕駛能力。

3. 患有特殊疾病的民眾，例如：睡眠呼吸中止症、嗜睡症或猝睡症、慢性失眠患者等。

4. 年輕人容易因判斷和執行功能不成熟，或熬夜後駕駛，影響駕駛能力。

應注意藥袋標示、交通安全用藥分級與用藥後的反應及對駕駛的影響，並隨時與處方醫師或藥師討論，以提升警覺性及風險認知。

提醒大家除「喝酒不開車，開車不喝酒」和堅決反毒的行動外，也需注意平常醫療用途的藥品用藥後的反應。與醫師、藥師做朋友，生病看醫師、用藥問藥師，以維護行車安全。

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