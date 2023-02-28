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每天10分鐘桌遊 手眼並用防失智

記者廖靜清
桌遊有助於提升腦力、專注力以及手眼協調性。（圖：職能治療師黃聖祐提供）
桌遊有助於提升腦力、專注力以及手眼協調性。（圖：職能治療師黃聖祐提供）

天氣濕冷，許多人手腳冰冷、發麻，常見末梢血液循環不佳，長期累積容易發生各種疾病。如果循環問題發生在腦部，造成局部供氧不足，就會增加腦中風機率；或是記憶力減退，最後進展到失智症。

職能治療師黃聖祐說，各年齡層都會發生血液循環障礙，老年人最大的危害是加速大腦退化，想要預防或改善延緩腦部退化，運動是不二法門。

熟齡族群若擔心體力不足、傷筋錯骨，不妨選擇瑜伽、太極拳、八段錦等項目，能有效讓身體熱起來，促進體內代謝循環。

具有養氣、靜心、醒腦作用的太極拳，被喻為最佳健腦運動。太極拳動作緩慢、調節呼吸，非常適合長輩學習，其中半蹲姿勢有助於鍛鍊下肢肌力，帶動全身氣血流通。打拳過程需要高度專注力、學習力，記憶每一套招式順序，經常練習不僅能防止跌倒，還能促進大腦認知功能。

受到疫情影響，長輩變得不愛出門，連帶忽略運動，黃聖祐建議，可善用輔具、玩具幫助找回運動的樂趣。

坊間有許多益智玩具類輔具，例如太極球、功能積木、反應練習器等，運用雙手與身體的協調動作，同時強化手部操作的穩定性，以有趣的方式達到運動效果。

●趣味桌遊 練練腦力

其他益智玩具類輔具，包括桌遊，多元類型卡片、棋子、骰子、圖板以及各式道具配件等，可一人或多人在同一桌面上互動。麻將、象棋、大富翁、疊疊樂都是熟悉的桌遊，市面上還有特別針對熟齡族群設計的遊戲，不需太高難度的思考，且融入懷舊情境，兼具學習和人際互動。

黃聖祐表示，桌遊一場玩下來至少10分鐘，考驗腦力、專注力以及提升肢體協調性。有些益智類的桌遊需要記住規則、人際互動溝通，對整體健康有所助益，這類刺激大腦的活動可顯著降低罹患失智症的風險，呼籲長輩千萬不要宅在家看電視，多參與社交活動，以維持認知功能。

如何挑選適合長輩的桌遊呢？黃聖祐強調，桌遊可分為益智類型、反應類型、操作類型、配對類型，初次接觸可以自創發揮遊戲玩法，不一定要按照規則，以趣味為優先。循序漸進引導長輩一起腦力激盪，參與者的程度不同時，多鼓勵彼此協助，從遊戲中建立自信心，同步刺激認知。

●●●●暢通腦部血液循環3方法

1 保持規律運動，選擇瑜伽、太極拳、八段錦

2 養成良好作息，不熬夜、不菸酒、充足睡眠

3 訓練大腦反應，玩拼圖、桌遊或3C遊戲等

失智 中風 疫情

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