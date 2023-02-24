新冠肺炎死亡因素「糖尿病」高居第二 專家曝解方

（圖片來源／健康醫療網）

新冠肺炎 （COVID-19）重症和死亡病人大多有高血壓、糖尿病 、心血管疾病等慢性病史。陸續有研究發現，糖尿病與新冠病毒關係密切，互相影響。中醫師吳宛容分享，國外研究顯示在糖尿病人或高血糖 的人，新冠病毒有2個獨特的機轉扮演重要角色，一是血管收縮素轉化酶（ACE2）接受器，它是新型冠狀病毒進入人體細胞的大門。新冠病毒結合ACE2受體後，才能進入細胞內大量複製增生，產生致病力。二是人體在對抗新冠病毒時，會降低ACE2的表現，達到阻止病毒進入細胞目的。急性高血糖的人身上，可以發現ACE2接受器被過度活化，造成大量病毒入侵。

人體胰臟的胰島細胞上也有ACE2的接受器，因此有一些專家認為，這可能是一些重度新冠肺炎病人，新產生糖尿病的原因。此外，新冠病毒肺炎也可能破壞胰島細胞，引致胰島素分泌不足，造成許多新冠病毒感染者出現嚴重糖尿病酮酸中毒（DKA）。研究指出，糖尿病人感染新冠肺炎，病程惡化演變成為嚴重肺炎與成人呼吸窘迫症候群或死亡的風險，是沒有糖尿病者的2～3倍。

死亡案例8成有慢性病 糖尿病第2名

糖尿病友如果經常處於高血糖狀態，就像是把全身大小血管泡在高濃度糖水裡，製造出一個滋養病毒細菌壯大的環境。吳宛容中醫師說明，全身血管內皮細胞壁發生糖化作用，誘使巨噬細胞吞食壞膽固醇堆積在血管壁上形成斑塊，造成血管發炎、狹窄；長期高血糖，身體處於慢性發炎狀態，傷害免疫系統功能，對抗病毒能力變得更困難，黃帝內經的《素問．奇病論》中提到的「消渴」，和現今糖尿病十分類似，消渴症的病因病機多由於先天稟賦不足，素體陰虛，再加上飲食失節、情志不調或勞慾過度所導致，並可依影響到肺、胃、腎三個臟腑的情況，分為上消、中消及下消，以利評估病位以及病情的走向。

上消：肺熱津傷型

以多飲為主，經常會覺口乾舌燥，飲水增多卻不解渴，治療上可以使用消渴方加減沙參、麥門冬去清熱潤肺、生津止渴。

中消：胃熱熾盛型

以多食為主，經常會感到飢餓，吃很多東西體重卻沒有隨之上升，同時也容易便祕，此時則可以使用玉女煎加減方，有助於清胃瀉火，養陰生津。

下消：腎陰虧虛型

以多尿為主，還可能伴隨尿濁、腰膝痠軟，形體瘦弱等症狀，臨床可用六味地黃丸加減方，有助於滋陰固腎。要注意的是，許多下消是由上消和中消發展而成，類似於糖尿病的後期，患者體質中的氣陰虧虛的程度以及是否久病出現瘀象，也需一併考量處理。

多吃高纖食物 避開高糖、高脂、精緻澱粉

吳宛容中醫師建議，平時可多攝取高纖維食物，以及像是苦瓜、冬瓜、山藥、薏仁等清熱生津的食材。並且避開高糖分、高脂肪及精緻澱粉，同時也要小心加工食品，例如香腸、丸子、火鍋料等物。

此外，進食的順序也很重要，建議可先吃高纖蔬菜，再吃蛋白質，最後再吃全穀雜糧類，不僅可讓血糖不會波動太大，也比較能夠有飽足感。同時，也要維持規律的運動與作息，才能夠從根本去調整。

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資料來源：健康醫療網

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