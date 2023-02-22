我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州檢探訪性販運：嫖客像去快餐店「得來速」排隊買春

BBC專訪美前駐俄大使：普亭沒興趣談判 要戰到最後一刻

半夜滑手機傷眼又傷肝 4個穴道按一按輕鬆養生

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

熬夜、過度使用3C都是現代人生活中的壞習慣，傷眼又傷肝。中醫觀點認為，春天是養肝最佳季節。台灣花蓮慈濟醫院中醫內科主任林經偉醫師說明，按壓「三陰交穴」與「太衝穴」有助養肝，按壓「足三里穴」與「合谷穴」則可健胃整腸，民眾平常看電視就可以按個幾秒，簡單就可達到養生之效。

中醫典籍《黃帝內經》云：「春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮」。五行對應五臟與四季，春天是肝木旺盛的季節，也是調肝理氣以及淨化調養身體的最佳季節。

林經偉醫師表示，從中醫觀點看，丑時（晚上11點至凌晨3點）是氣血走肝經與膽經的關鍵時間，也就是熟睡後肝才能進行排毒，此時最適合睡覺休養身體，熬夜的話會損傷肝氣。《素問‧金匱真言論》寫到：「開竅於目，藏精於肝。」人若半夜滑手機不睡覺，最容易損傷眼睛，還會影響肝氣的運作。早點就寢對於肝氣、造血、代謝會比較好。

生氣也會損傷肝氣 引起頭痛腸胃不適

《黃帝內經》中還有「怒傷肝」的說法，因此情緒的管理也很重要，經常動怒或是情緒起伏太大都會損傷肝氣，引起頭痛、腸胃不適、失眠，甚至影響神經系統跟內分泌失調。

春天多風多雨 風邪病毒容易侵入人體

春天換季溫差大，身體腠理與毛孔較為疏鬆，風邪容易侵犯人體，是許多疾病的好發季節，民眾應留意呼吸道系統和腸胃道系統，如過敏性鼻炎和氣喘，還有腸胃型感冒。還有春天百花盛開之際，花粉容易誘發呼吸道過敏。民眾可以從運動著手，進行氣功、太極拳、八段錦、五禽戲或瑜珈等運動，可幫助筋骨活絡，讓身體陽氣得以舒暢，改善過敏性疾病或腸胃道問題。

看電視就可按一按 保養肝臟健胃整腸

想要輕鬆養肝，可依個人需求按壓穴位，而且隨時隨地皆可施行。林經偉醫師解說，肝經上常用的穴道為「三陰交穴」與「太衝穴」。「三陰交穴」是肝經、腎經、脾經三條經絡的交會點，與腸胃系統、自律神經、內分泌系統相關，無論男女都很適合按壓；若想要保養肝臟或是處理肝臟問題，可從肝經的原穴「太衝穴」著手，也有助於養肝。

肝臟是否健康會進一步影響腸胃問題，因此按摩胃經上的「足三里穴」、大腸經上的「合谷穴」，可改善人體經絡的循環與肝氣的疏散，有助健胃整腸。

穴道位置在哪裡？小孩也可以按摩嗎？

按壓此四個穴位非常簡單，坐著看電視就可自行按摩手掌虎口的合谷穴或是腳掌上的太衝穴。每個穴位約按壓5至10秒，連續進行3至5次即可，每天都可以按。

此外，肚皮周圍也有很多穴道，而且有肝經、脾經、腎經走過，也推薦按摩腹部，以肚臍為中心周圍約3至4公分的範圍，進行順時鐘按摩，慢慢按壓約10秒，可促進腸胃蠕動。

小朋友不常熬夜，不過春天容易感冒過敏，家長也可以為家中孩子按摩，力道輕一點、時間縮短至每個穴道3至5秒即可。另外中醫院所也有非侵入性治療的雷射針灸與耳穴敷貼，不會讓小朋友感到疼痛與害怕，或搭配小兒推拿，都有助小孩調養身體。

春季萬象更新，林經偉醫師呼籲，肝主神經、免疫與荷爾蒙，因此早睡早起、管控情緒、適當飲食，可以讓春季養肝養生更順利。

【延伸閱讀】

女星在吃的「仙女餐」是什麼？　小心沒瘦還變胖

疫情時代增強免疫力　6種營養這樣吃


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56807


喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

過敏 大都會 疫情

上一則

突發性耳聾原因不明 醫建議中西醫整合治療效果最佳

下一則

腳趾甲修太短小心甲溝炎 醫師點名「這些行為」也易中鏢

延伸閱讀

南加黑人學生收到同學註明「你是我最喜歡的猴子」畫作

南加黑人學生收到同學註明「你是我最喜歡的猴子」畫作
奪回蘇打綠團名首開唱 團員哭成淚海 青峰：人生百態

奪回蘇打綠團名首開唱 團員哭成淚海 青峰：人生百態
Dr. FUJI高端醫療按摩椅 超級盃贊助商

Dr. FUJI高端醫療按摩椅 超級盃贊助商
正確按摩 疏通氣血、紓壓解痛可助眠

正確按摩 疏通氣血、紓壓解痛可助眠

熱門新聞

70年代巨星劉文正驚傳病逝美國。（本報資料照片）

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

2023-02-15 04:51
（圖：健康醫療網提供）

增強免疫力、提升自我保護「6種營養」這樣吃

2023-02-15 01:00
台中慈濟醫院牙周專科醫師何曉涵提醒，錯誤的刷牙方式會傷害保護牙齒的珐瑯質，也會因刷不乾淨導致牙周病。（台中慈濟醫院提供）

刷牙不乾淨導致牙周病 刷牙正確方法醫師這樣說

2023-02-20 05:20
(取材自健康醫療網)

臉部刺痛伴隨癢感竟是皮蛇上身 醫籲1方式勝於治療

2023-02-18 00:05
咖啡因的影響會在4到6小時內緩解，想在晚上10點入睡者，最好在下午4點前喝完咖啡。（路透）

咖啡不該一早就喝 科學家教你「2時機」最好

2023-02-15 02:03
衛福部桃園醫院急診日前救回頭暈男一命，男子還沒意識到頭暈竟是心肌梗塞的症狀。（衛福部桃園醫院提供）

不單純的頭暈竟是心肌梗塞 急診醫師：注意這幾種症狀

2023-02-21 04:32

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
持球棒打砸西裔攤販、威脅放火 華裔副總遭肉搜被捕

持球棒打砸西裔攤販、威脅放火 華裔副總遭肉搜被捕