半夜滑手機傷眼又傷肝 4個穴道按一按輕鬆養生

圖片來源 ／健康醫療網

熬夜、過度使用3C都是現代人生活中的壞習慣，傷眼又傷肝。中醫觀點認為，春天是養肝最佳季節。台灣花蓮慈濟醫院中醫內科主任林經偉醫師說明，按壓「三陰交穴」與「太衝穴」有助養肝，按壓「足三里穴」與「合谷穴」則可健胃整腸，民眾平常看電視就可以按個幾秒，簡單就可達到養生之效。

中醫典籍《黃帝內經》云：「春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮」。五行對應五臟與四季，春天是肝木旺盛的季節，也是調肝理氣以及淨化調養身體的最佳季節。

林經偉醫師表示，從中醫觀點看，丑時（晚上11點至凌晨3點）是氣血走肝經與膽經的關鍵時間，也就是熟睡後肝才能進行排毒，此時最適合睡覺休養身體，熬夜的話會損傷肝氣。《素問‧金匱真言論》寫到：「開竅於目，藏精於肝。」人若半夜滑手機不睡覺，最容易損傷眼睛，還會影響肝氣的運作。早點就寢對於肝氣、造血、代謝會比較好。

生氣也會損傷肝氣 引起頭痛腸胃不適

《黃帝內經》中還有「怒傷肝」的說法，因此情緒的管理也很重要，經常動怒或是情緒起伏太大都會 損傷肝氣，引起頭痛、腸胃不適、失眠，甚至影響神經系統跟內分泌失調。

春天多風多雨 風邪病毒容易侵入人體

春天換季溫差大，身體腠理與毛孔較為疏鬆，風邪容易侵犯人體，是許多疾病的好發季節，民眾應留意呼吸道系統和腸胃道系統，如過敏 性鼻炎和氣喘，還有腸胃型感冒。還有春天百花盛開之際，花粉容易誘發呼吸道過敏。民眾可以從運動著手，進行氣功、太極拳、八段錦、五禽戲或瑜珈等運動，可幫助筋骨活絡，讓身體陽氣得以舒暢，改善過敏性疾病或腸胃道問題。

看電視就可按一按 保養肝臟健胃整腸

想要輕鬆養肝，可依個人需求按壓穴位，而且隨時隨地皆可施行。林經偉醫師解說，肝經上常用的穴道為「三陰交穴」與「太衝穴」。「三陰交穴」是肝經、腎經、脾經三條經絡的交會點，與腸胃系統、自律神經、內分泌系統相關，無論男女都很適合按壓；若想要保養肝臟或是處理肝臟問題，可從肝經的原穴「太衝穴」著手，也有助於養肝。

肝臟是否健康會進一步影響腸胃問題，因此按摩胃經上的「足三里穴」、大腸經上的「合谷穴」，可改善人體經絡的循環與肝氣的疏散，有助健胃整腸。

穴道位置在哪裡？小孩也可以按摩嗎？

按壓此四個穴位非常簡單，坐著看電視就可自行按摩手掌虎口的合谷穴或是腳掌上的太衝穴。每個穴位約按壓5至10秒，連續進行3至5次即可，每天都可以按。

此外，肚皮周圍也有很多穴道，而且有肝經、脾經、腎經走過，也推薦按摩腹部，以肚臍為中心周圍約3至4公分的範圍，進行順時鐘按摩，慢慢按壓約10秒，可促進腸胃蠕動。

小朋友不常熬夜，不過春天容易感冒過敏，家長也可以為家中孩子按摩，力道輕一點、時間縮短至每個穴道3至5秒即可。另外中醫院所也有非侵入性治療的雷射針灸與耳穴敷貼，不會讓小朋友感到疼痛與害怕，或搭配小兒推拿，都有助小孩調養身體。

春季萬象更新，林經偉醫師呼籲，肝主神經、免疫與荷爾蒙，因此早睡早起、管控情緒、適當飲食，可以讓春季養肝養生更順利。

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資料來源：健康醫療網

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