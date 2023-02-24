海鮮雖好 3族群要節制

三高疾病族群和慢性腎臟病患者，需控制海鮮攝取量。（Getty Images）

魚、蝦、貝類等海鮮被視為優質蛋白質 來源，烹調方式更是五花八門，成為餐桌上不可或缺的佳餚。但也有民眾擔憂海鮮的膽固醇過高會影響健康而卻步，尤其是三高 患者、腎臟病患者，如何吃出美味與健康？

台灣童綜合醫院營養治療科營養師何怡儒說，白肉包含雞肉、鴨肉等家禽或是魚與蝦貝類，目前大多數研究都認為宜多攝取白肉，並減少紅肉的攝取，此飲食類型又以地中海飲食最讓人推崇。

何怡儒指出，白肉的鐵、鋅、硒、維生素B12、B6營養素略低於紅肉，但飽和脂肪與不飽和脂肪酸比例被認為優於紅肉，有助於減少心血管疾病的發生率。

魚卵、魚肚、魚皮 不可過量

海鮮類常與高膽固醇畫上等號，台灣亞洲大學附屬醫院營養科營養師劉彥均說，很多民眾擔憂吃進海鮮等食物，會轉化為血中膽固醇、增加血管負擔，其實真正的隱形殺手是飽和脂肪酸和反式脂肪酸，例如肥肉、培根、豬油、牛油、奶精、酥油等，攝取此類食物更容易促進體內合成膽固醇。

另外，人體大部分的膽固醇是由體內自行合成，約70%從肝臟及腸道細胞合成內生性膽固醇，其餘才是來自於飲食。

不過劉彥均也提醒，白肉來源的雞、魚、蝦貝類中，雞心、魚卵、烏魚子、蟹黃、蛋黃等部位屬高膽固醇食物，魚肚、魚皮或雞皮等油脂較高，應注意其份量的攝取。

魚類選擇 小型魚優先吃

劉彥均說，魚類富含優質蛋白質與Omega-3多元不飽和脂肪酸（必需脂肪酸），Omega-3多元不飽和脂肪酸為人體內無法製造、需要靠飲食補充的營養素，食物來源包括鮭魚、鮪魚、鯖魚、沙丁魚、秋刀魚等，有助於抗發炎、活化免疫系統、促進血管健康。另外，蝦蟹貝軟足類海鮮也富含鋅、硒、銅等微量元素，也是低脂高蛋白的好食材。

何怡儒建議，多數魚類皆是良好蛋白質來源，地中海飲食建議至少一周兩次攝取魚類或海鮮。因環境汙染問題，建議可選小型魚類，以避免攝入大型魚體內的重金屬殘留物質。

料理方式 清蒸汆燙最佳

劉彥均指出，海鮮料理方式五花八門，建議多採用清蒸汆燙的方式，烹調時放入蔥薑蒜去腥提味，保留營養素又能呈現最佳鮮甜海味。應避免油炸、油煎等高油高熱量的烹調方式，需控制熱量或血糖者，建議減少用糖醋、勾芡、蜜汁、五味醬調味。

何怡儒建議，民眾料理海鮮掌握簡單幾個原則，首先避免高油的烹調方式，如炸、煎、燒烤，第二是減少調味醬料的使用，宜以天然食材，如蔥、薑、蒜、檸檬等辛香料入菜。

哪些族群要少碰魚與蝦貝類？

1.三高與腎臟病患

劉彥均說，三高疾病族群和慢性腎臟病患者需控制海鮮攝取量，雖然對於慢性腎臟病患者來說，適量吃海鮮能獲得優質的蛋白質，有助維持體力，但切記不能肆無忌憚的吃，否則身體會產生過多含氮廢物，增加腎臟的負擔。

2.痛風患者

高尿酸痛風患者需特別留意，海鮮屬於高普林的食物，吃過量高普林食物又加上水分攝取不足時，就容易形成結晶堆積在關節內，使關節發炎疼痛。

3.海鮮過敏 者

海鮮貝類甲殼類是常見的食物過敏原因之一，可能出現腹痛、腹瀉、嘔吐、搔癢等過敏症狀，嚴重甚至可能導致休克喪命，過敏者應謹慎避免攝食。