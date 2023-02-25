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卡痰咳到肚子痛 抽排化拍4招改善

邱宜君
卡痰咳到無法睡覺，或常在痰液中看到血絲，須盡速就醫檢查診斷；圖為示意圖。（Getty Images）
卡痰咳到無法睡覺，或常在痰液中看到血絲，須盡速就醫檢查診斷；圖為示意圖。（Getty Images）

許多人有喉嚨卡痰的經驗，一口痰上不來又下不去，引人咳嗽，卻又咳不出來，非常惱人。護理師說，深呼吸、多下床活動身體，可有效幫助肺部擴張、痰液排出；善用蒸氣溫敷、拍痰、姿位引流技巧也有助排痰；平時多喝溫開水，避開冰、甜、刺激性飲食，注重頸部保暖等。

台灣台大醫院內科部感染科護理師楊美嬌表示，長期抽菸、胃食道逆流、鼻涕倒流、空氣汙染，會導致平常就有痰的人覺得喉嚨癢，如果發現痰液質地或顏色有變化，就要提高警覺。值得注意的是，如果常在痰液中看到血絲，背後可能是肺結核、肺癌等疾病，必須盡速就醫檢查診斷。

方法1.抽痰

楊美嬌說，病房裡常有病人卡痰咳到無法睡覺、肚子痛，還是咳不出來，這時可以抽痰，大部分病人抽完痰後會舒服很多；有些病人咳到血氧都掉了，一口痰仍咳不出來，臉色發青，這時候會直接抽痰，趕快暢通病人呼吸。

方法2.排痰

病人排痰相當重要，首要鼓勵病人下床。楊美嬌強調，長期臥床會導致肺部擴張不好、纖毛活動不佳，容易積痰，久了可能會變成肺炎。要避免走到這一步，必須增加肺部擴張，最簡單方法是深呼吸、多下床活動。

深呼吸法：先做兩次深呼吸，第三次吸氣後先憋氣，身體前傾，雙手手掌按在肚子上，手往下壓的同時，用力咳一聲。

方法3.化痰

如果痰液比較黏稠，服用化痰藥會有幫助，在家可用溫毛巾做蒸氣溫敷來輔助。楊美嬌說，卡痰比較嚴重的人可能6小時就做一次，一般人8到12小時做一次，建議早上起床時做一次蒸氣溫敷，因為經過一夜的鼻涕倒流和痰液堆積，通常早上卡痰感會比較嚴重，晚上睡前再做一次，有助一夜好眠。

蒸氣溫敷法：取一條小毛巾泡在溫熱水中，水溫與洗澡水類似，將水分擰掉；再將溫毛巾輕掩口鼻，呼吸潮濕的熱氣，約10到15分鐘即可。做完後，可嘗試深呼吸、咳嗽。

方法4.拍痰和姿位引流

針對活動力比較不好，甚至是臥床的病人，拍痰和姿位引流就很重要。楊美嬌指出，先做拍痰，兩邊拍完之後，可以開始做姿位引流，也就是將身體靜止在有助於痰液往外移動的姿勢一段時間。要注意的是，拍痰和姿位引流的時間，一定要在「飯前一小時或飯後兩小時」，以免導致嘔吐。

拍痰法：手掌弓起呈現杯狀，甩動手腕，垂直身體方向由上往下拍，將手掌中空氣的震動傳導到身體，正確拍痰聲是有空氣的「波波波」。拍痰時請病人側躺，拍背部和體側有肋骨的部位，避開脊椎，一邊拍5到10分鐘、至少200下即可。

姿位引流法：請病人趴著，在腹部墊著枕頭，讓上半身傾斜，維持這個姿勢約5到10分鐘；再坐起來，嘗試深呼吸、咳嗽。

如何避免卡痰？

●常喝溫開水，可讓痰液不過於黏稠而容易咳出來

●飲食要避免冰的、刺激性的食物，例如咖啡因的飲料，會讓人更想咳嗽

●不要吃甜食、喝含糖飲，因為甜的食物會讓痰更黏稠，更難咳出來。

從痰的顏色看疾病 資料來源：護理師楊美嬌
從痰的顏色看疾病 資料來源：護理師楊美嬌

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