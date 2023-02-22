健康飲食 攝取原則：紅肉少白肉多

動物性肉品是蛋白質來源，主要分為紅肉與白肉兩類，營養價值略有不同。圖為歸類為白肉的鮭魚、鮪魚、旗魚等。（本報資料照片）

動物性肉品是蛋白質 來源，主要分為紅肉與白肉兩類，營養價值略有不同，紅肉含有更多礦物質，白肉則蘊含優質蛋白質。長久以來，紅肉攝取過量一直被認為有致癌 風險，但近年陸續有相關研究推翻「紅肉較不健康」的觀念。以下教你如何區分紅白肉，各取其優、適當攝取，避開不利健康的風險因素。

台灣國民健康署時常叮囑民眾，應少吃紅肉、多吃白肉。更有研究指出，攝取過量紅肉會增加罹患大腸癌的風險。聽起來紅肉似乎對健康有相當大的威脅，但真的是這樣嗎？營養師說，紅肉雖有較多的不飽和脂肪酸，但當中也含有鐵、鋅、維生素B12等營養素，重點仍是「均衡不過量」食用。

紅肉含更多的鐵、鋅、維生素B12，對缺鐵族群非常重要。(Getty Images)

國際癌症 研究總署指出，每天攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉，將增加17%的大腸癌罹患風險。

分類方式

紅肉肌紅蛋白較多，生肉呈現紅色；常用紅肉四隻腳、白肉兩隻腳區分。

營養師劉怡里表示，紅肉因含有較高的「肌紅蛋白」，為動物肌肉內的蛋白質，負責運輸體內氧氣等，因此烹調前的肉質為紅色。但為何被歸類為白肉的鮭魚、鮪魚，肉質也呈現紅色？劉怡里說，鮭魚食用甲殼類，而甲殼類中所含的類胡蘿蔔素，造成肉色偏紅；而鮪魚則被研究分類為肌紅蛋白較多的白肉。

此外，通常紅肉指的是豬、羊、牛、馬肉等。劉怡里說，營養衛教上常將「四隻腳」的家畜類分類為紅肉，「兩隻腳」的雞、鴨、鵝，以及魚類、海鮮類則稱作白肉。

營養價值

紅肉含鐵量高，女性、貧血者多吃；白肉高蛋白，魚類富含Omega-3脂肪酸。

劉怡里表示，相較白肉，紅肉營養價值中有更多的鐵、鋅、維生素B12，主要富含鐵，更是女性生理期、缺鐵性貧血族群、兒童青少年發育期需多攝食的。醫師也常提醒孕期第三期的女性多補充，可提供寶寶出生4個月內所需的鐵。

白肉被視為「優質蛋白質」，劉怡里說，白肉因富含蛋白質、不飽和脂肪酸含量較高，例如，家禽類中的雞胸肉、雞里肌肉，相對是高蛋白、低脂肪的肉類。

海鮮除了脂肪含量較低，也富含鋅、牛磺酸等營養素；魚類則除了高蛋白，還含有豐富的Omega-3脂肪酸，可以抑制發炎反應、預防心腦血管疾病，增強抗氧化能力，是白肉中相當好的選擇。鮭魚、鮪魚、秋刀魚、鯖魚等魚類，DHA、EPA等Omega-3脂肪酸最豐富。

食用風險

加工紅肉易致癌少碰；新鮮紅肉應限量，避免心血管風險。

劉怡里指出，紅肉脂肪含量普遍比白肉多，其中飽和脂肪酸比例也較高，嗜吃大量紅肉，長期易造成身體發炎，肥胖機會增加，間接提高致癌風險。紅肉因為脂肪、膽固醇也較高，過度攝取除了有心血管疾病風險，婦癌中的子宮頸癌、乳癌也都和高脂肪有關。因此，紅肉與癌症雖非直接相關，但確實間接增加風險。

若要遠離紅肉帶來的癌症風險，劉怡里建議，攝食紅肉每天不要超過70公克；加工肉製品盡量避免食用，如貢丸、火腿、肉鬆、臘肉等，當中含有的亞硝酸鹽若與胺類食物一同食用，會結合成致癌物「亞硝胺」，長期累積就成為癌症的危險因子。

劉怡里表示，若要減低亞硝酸鹽成為致癌物亞硝胺的機會，維生素C可以阻斷亞硝酸鹽與胺類的結合，可以多吃富含維生素C的水果，例如芭樂、柳丁、柑橘類、小番茄、木瓜等。但要遠離亞硝胺，根本之道還是少吃加工肉類食品。