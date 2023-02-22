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用奶油煎牛排 「雙重動物性飽和脂肪酸」最危害健康

記者鄒尚謙／綜合報導
營養師建議，成人每天紅肉攝取應限量，烹調方式也要注意，避免高油的煎炸。圖為牛排。（本報系資料照片）
營養師建議，成人每天紅肉攝取應限量，烹調方式也要注意，避免高油的煎炸。圖為牛排。（本報系資料照片）

相較於雞、鴨、鵝、海鮮等白肉，紅肉含更多的鐵、鋅、維生素B12，對缺鐵族群非常重要；但它同時也有著更高的不飽和脂肪酸，攝食過量可能造成膽固醇過高，危害心血管。營養師建議，成人每天紅肉攝取應限量，烹調方式也要注意，避免高油的煎炸。

攝取份量：每天不超過70公克

「建議一天最多4片火鍋肉片的份量。」劉怡里指出，成人每天紅肉的攝取量約70公克，每周不宜超過500公克，其餘所需蛋白質則可透過白肉、蛋類、豆類來攝取。國健署也建議，民眾可掌握「豆魚蛋肉一掌心」，每餐蛋白質攝取約自己手掌心的大小和厚度。

聚餐時吃小火鍋，光是一盤肉片，就吃下過量的紅肉。劉怡里說，紅肉飽和脂肪酸高，吃太多會增加心血管疾病、中風等風險，還容易肥胖，她建議隨餐可增加高纖蔬菜食用量，例如：黑木耳、花椰菜、菇類等，外食可以一口紅肉、一口蔬菜，讓膳食纖維幫助油脂代謝。

攝取部位：豬後腿、豬里肌、牛腱為佳

紅肉的部位也要謹慎選擇，劉怡里表示，吃紅肉雖可補充鐵質，但也可能吃進過多脂肪。她建議挑選肉類中脂肪含量較低的部位，例如豬肉選擇後腿肉、里肌肉，避開三層肉、梅花肉等較多油花的部位；牛肉則選用牛腱，避免吃牛小排等部位。

料理方式：不要高溫油炸，滷肉別滷太久

料理方式也要注意，劉怡里提醒，紅肉因飽和脂肪酸多，易阻塞血管，加上高溫油炸之下，容易發生「油脂劣變」，吃進過多的氧化物質，建議少吃高溫油炸的紅肉，例如「炸豬排」，同時也要避免高油高鹽的烹調方式，像是紅燒肉等，並搭配高纖蔬菜一併食用。

烹調方式以清蒸、水煮為宜，劉怡里指出，牛排在烹調上常會使用奶油煎，等同「用動物性的飽和脂肪酸去煎動物性的飽和脂肪酸」，對健康的危害更大。國人喜食的滷肉也要注意不可滷太久，否則也會增加氧化膽固醇，成為心血管疾病的因子。

營養師提醒 ：過度養生不吃肉 小心缺鐵

劉怡里說，高血糖、高血脂、高血壓的三高族群，並非不能吃紅肉，但要注意「減量」，尤其高血脂、肥胖患者。但她也提醒，有些長輩若長期吃得養生，少吃紅肉，可能會有缺鐵問題，體內鐵缺乏，身體容易感到疲勞無力，這時可以適時增加瘦肉類的紅肉攝食量，避免造成營養失衡。

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