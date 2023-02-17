女教師久站腰痠難挺直 中醫師教改善方法

圖片來源 ／健康醫療網

近期一位43歲國中女老師，因授課需長時間久站，加上課堂寫板書，右側慣用手使用過度，造成慢性勞損，導致腰臀酸痛前來就醫，肩胛骨內側的膏肓穴緊繃疼痛，又逢過年佳節需打掃家裡環境，下背痛及臀部緊痛的問題綿延多月；不但腰、臀痠痛，久坐後難以起身且身體無法挺直，曾接受過傳統整復及推拿，但療效難以持久且無法根治疼痛。

慢性腰痛 多因不良姿勢導致

女老師從今年1月開始至中醫科就醫，經理學檢查：直膝抬腿測試無神經症狀且無神經痛等灼熱感，初步排除脊椎退化壓迫神經的可能，側面站姿評估發現骨盆較為前傾，腰椎曲度小，軀幹略成駝背貌，屬於慢性腰痛患者常見的不良姿勢。

中醫治療著重3層面

擁有運動醫學 背景及物理治療師證照、台灣高雄市立聯合醫院中醫師陳沛亨表示，類似個案事實上很常見，中醫在治療的部分就會著重在三個層面，首先評估兩側肩胛骨的對稱性與否，先給予牽拉矯正，然後觸診胸椎脊突及兩側橫突，視情況給予胸椎矯正（坐式開胸），脊椎操作治療；第二個步驟進行針灸治療，主要針對緊繃肌群及相關穴道下針，除了傳統中醫經絡穴位，還會輔以解剖筋膜線上的關鍵點下針。

平時習慣最重要 不適應儘速就醫

而第三層也是最重要的：給予衛教。陳沛亨提醒，平時坐姿、使用電腦的螢幕必須水平於視線，椅子不可過低或過軟，且不要聳肩，頸部需直立，站姿更應注意雙腳平均承重，讓身體的重心處在正中間，減少腰臀的負擔。

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