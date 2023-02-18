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80歲婦失眠憂鬱 醫師：巴金森病引起

邱書昱
巴金森病友及家屬常出現情緒障礙或照顧壓力。(本報資料照片)
巴金森病友及家屬常出現情緒障礙或照顧壓力。(本報資料照片)

一位80多歲老婦，飽受失眠、情緒低落困擾到身心科就醫，治療後狀況卻更嚴重，回診時醫師懷疑其症狀可能是巴金森病所致，協助轉診神經內科進一步檢查，確診為巴金森病，後續在兩個科別共同診療下，病狀改善不少。

台灣南投佑民醫院神經內科主治醫師林圻域表示，失眠、憂鬱是巴金森病容易被忽略的「非動作障礙症狀」，當家中長輩出現情緒低落、憂鬱等症狀時，除了了解影響情緒的原因外，亦不能忽略為巴金森病的可能。

以台灣為例，數據顯示，近十年，巴金森病患者因為非動作障礙症狀就醫後確診件數，憂鬱症排名第一。

林圻域表示，一般人出現憂鬱症狀時，通常會先到身心科看診，但是巴金森病的治療主軸在神經內科，因此，病友應該至神經內科就醫，由醫師評估是否可透過調整使用藥物，控制手抖等動作障礙外，同時協助改善憂鬱等非動作障礙，也進一步判斷是否需要身心科一同會診。

林圻域指出，病友必須每天吃藥，難免會情緒低落、憂鬱；也有病友說走路不穩，但不見得是病情影響，可能是吃得少沒力氣，這時就要選擇喜愛吃的食物來紓解心情，無需透過增加藥物來改善。

病患治療用藥通常是一個月的份量，林圻域說，用藥上有任何問題，隨時都能討論調整，這樣不僅讓患者放心，也能減少自行在家調整藥物的狀況。

失眠 憂鬱症

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