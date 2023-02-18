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「相信自己」做得到 有助健康

許政榆
最新研究指出，設立目標後不論有沒有採取行動，只要相信自己可以做得到，就能改善及促進健康；心理諮商專家也建議，透過散步、閱讀，或是參加聚會、社團或投入志工等，也都有助於增進心理健康。(取材自PEXELS)
最新研究指出，設立目標後不論有沒有採取行動，只要相信自己可以做得到，就能改善及促進健康；心理諮商專家也建議，透過散步、閱讀，或是參加聚會、社團或投入志工等，也都有助於增進心理健康。(取材自PEXELS)

許多人常在一年伊始設立新目標，根據最新研究指出，不論有沒有採取行動，只要相信自己可以做得到，就能改善及促進健康；而心理諮商專家也建議，透過散步、閱讀等，或是參加聚會、社團或投入志工等，也都有助於增進心理健康

一項由丹麥公共心理健康促進計畫「ABCs of Mental Health」進行的研究，共有3015人參與問卷調查，內容包括是否相信自己可以做一些事情來保持心理健康、過去兩周內是否做過一些事情支持自己的心理健康等，並使用愛丁堡心理健康量表評估參與者的心理健康水平。

閱讀、規律運動 維持良好興趣

研究結果發現，與其他參與者相較，採取行動改善心理健康的人其心理健康水平最高，單單是相信他們可以做一些事情來保持心理健康，就比那些沒有這種信念的人有更好的心理健康狀態。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇說明，能堅持信念的人通常有較好的自我控制能力、及較高的內在動機，這兩項都促使這類型的人能更加堅持自己的信念、與更主動執行。

胡延薇提到，用日常閱讀、散步等方式維持身體及心理健康，長期累積後會產生更多正向的回饋，促使我們維持這樣正向的循環。若疫情期間已經培養規律運動、烹飪、種植等良好健康的興趣，或學習到如何自我照顧，應延續這些興趣，有助於保持心理健康。

依循「ABC」 聊天、聽音樂紓壓

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，上述研究結果符合心理學「幸福控制軌跡」的概念，人們相信他們可以透過態度、行為控制自己的幸福，也潛意識地影響一個人的觀點、生活方式或因應機制。

葉雅馨建議，想維持心理健康可以依循「心理健康ABC」（Act-Belong-Commit），包括「行動」保持身體、心理的活躍，如：散步、閱讀；「歸屬感」保持密切的社會連結，花時間與他人相處可增強聯繫感與認同感，如：參加聚會、社團；「承諾」設定生活目標和挑戰，參與提供生活意義和目的的活動，如：投身志業、擔任志工。

董氏基金會提供樂齡運動紓壓影片、心情頻道聊天室、放輕鬆CD等相關資源，亦適合民眾運用改善心理健康。

心理健康 中華民國 心理師

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