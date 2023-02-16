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保養膝關節…不是不動 要選對運動

記者廖靜清／綜合報導
個人化的運動訓練可以增強肌肉，增加膝蓋的支撐力。（記者許正宏／攝影）
個人化的運動訓練可以增強肌肉，增加膝蓋的支撐力。（記者許正宏／攝影）

上下樓梯總覺得關節卡卡嗎？發出「喀喀」聲響，甚至感覺疼痛嗎？小心得了退化性關節炎。許多民眾聽到「退化」以為是老人病，台灣聯新國際診所院長林頌凱說，膝蓋的軟骨磨損程度與膝關節退化成正比，軟骨磨損會連帶影響附近的韌帶鬆弛、肌肉量流失，導致走路、跑步的靈活度受限。

低衝擊運動 改善疼痛

退化性關節炎好發於高齡族群，但隨著慢跑、登山、健身風氣盛行，不少40、50歲的人就出現關節疼痛腫脹，索性停掉原本運動的習慣，結果退化更為嚴重。林頌凱表示，關節軟骨磨損的原因，來自於長時間錯誤的姿勢，例如：身體過度使用、身體舊傷成疾、肌肉筋膜張力的異常等，最後導致膝關節鬆弛。

如果膝關節退化，是不是都無法再從事喜愛的運動呢？林頌凱強調，有些運動傷膝蓋、有些運動保護膝蓋。從事股四頭肌、腿後肌群、核心肌群等部位的肌力訓練、伸展運動，可運用大腿推蹬機、側抬腿運動來加強，就能夠改善退化性關節炎的不適。此外，騎車、游泳、瑜伽、太極拳等全身性的體能活動，也是不傷膝蓋的運動。

林頌凱說，健走、保齡球、土風舞對膝蓋影響不大；慢跑、爬山、桌球、高爾夫球則會增加膝蓋承受的壓力，日常可強化肌肉拉伸，保持膝關節正常。籃球、網球、羽球、快跑等高強度運動有許多跑、跳、撲、跨、急煞等動作，初學者若姿勢不正確，容易肌腱發炎、肌肉拉傷，因此應該強化周邊肌群，降低對膝關節的負擔。

補充維生素 抗老化發炎

關節積水、關節變形、肌肉萎縮、長骨刺等，都是退化性關節炎的表現症狀，當膝蓋疼痛、痠痛時，就應該積極介入治療。林頌凱指出，首先著手治療鬆弛的韌帶，才能保護軟骨，避免退化性關節炎持續惡化。體重控制及穿戴護膝可以保護韌帶，個人化的運動訓練（如核心肌群、大腿前後側肌群訓練）可以增強肌肉，讓膝蓋變得更有支撐力。

另外，多喝水可加速新陳代謝，多補充維生素可抗老化及抗發炎，亦有助於延緩關節退化。林頌凱呼籲，若有退化性關節炎問題，應就醫檢查診斷，可以跟醫師、物理治療師討論適合的運動類型及治療方式，減少膝蓋受傷的機會。

訓練股四頭肌。（資料來源：物理治療師陳嘉豪）
訓練股四頭肌。（資料來源：物理治療師陳嘉豪）
膝蓋保健口訣。（資料來源：林頌凱）
膝蓋保健口訣。（資料來源：林頌凱）

關節 肌肉 健身

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