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宅家久坐腿部靜脈曲張 有搔癢感要注意

記者陳雨鑫／綜合報導
靜脈曲張可藉調整久坐久站的習慣，每天抬腿10分鐘來改善。（本報資料照片）
靜脈曲張可藉調整久坐久站的習慣，每天抬腿10分鐘來改善。（本報資料照片）

55歲吳姓男子，因自體免疫疾病紅斑性狼瘡引發血管炎，腳長期腫脹不適，出現靜脈曲張；去年因持續服用類固醇，因此出現骨質疏鬆副作用。某天他不慎跌倒骨折，手術後臥床多月才康復，卻又因大腸潰瘍再次手術，前後臥床整整半年，原有的靜脈曲張也迅速惡化，雙腳發生嚴重腫脹，診斷為深層靜脈血栓。

台灣國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師郭志東表示，靜脈曲張分為一到六級，等級四以下，通常不建議手術治療；等級四以上，因皮膚潰瘍擔心感染才會建議手術。該名患者尚未感染潰瘍，卻已經發生深層靜脈血栓，先採取藥物治療，投以柑橘類萃取物，加上抬腿以及彈性襪治療，短短一個多月就明顯改善，最後無需手術就擺脫靜脈曲張帶來的嚴重水腫。

柑橘類萃取物藥物主要治療機轉為抗氧化與抗發炎，可降低靜脈壓力，使血管壓力變小，用於改善痔瘡以及靜脈曲張，輕度的靜脈曲張多能透過該藥物的治療，獲得明顯改善。

癢到抓破 感染恐需截肢

郭志東指出，近年的靜脈曲張患者鮮少會在早期接受治療，大多都是等到靜脈血管已嚴重浮出，在腿上已經變成明顯「毛毛蟲」才向醫師求助。特別是年長者，常會等到嚴重擴張的血管讓皮膚出現搔癢感，搔抓引發破皮感染才求診，有些患者因嚴重感染，還可能需要截肢。

久坐久站或是鮮少運動者，都可能是靜脈曲張的潛在患者，郭志東表示，平常可以先檢視腳有沒有水腫，按壓大腿內側或腳踝周邊皮膚，手指按壓下去後，皮膚能否在3秒內回彈，皮膚若呈現凹陷，超過3秒以上才恢復，就屬於凹陷型水腫，建議調整久坐久站的習慣，返家後可以每天抬腿10分鐘，嘗試穿彈力襪，並以丹數低的彈力襪開始嘗試穿起。

雙腳冰冷 定期起身伸展

不過，久坐幾乎已經成為上班族的常態，郭志東提醒，坐著時不要交叉腳，雙腳血液回流壓力不一致也會增加水腫的機率，同時影響骨盆腔。另外，當雙腳變得冰冷、常出現搔癢感時，得提高警覺，並定時起身伸展、動一動。

抬腿運動。（製表：陳雨鑫）
抬腿運動。（製表：陳雨鑫）

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