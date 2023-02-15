咖啡不該一早就喝 科學家教你「2時機」最好

咖啡因的影響會在4到6小時內緩解，想在晚上10點入睡者，最好在下午4點前喝完咖啡。（路透）

許多「咖啡 控」早晨一醒來，就是來杯咖啡喚醒自己；也有人習慣到辦公室立刻進行咖啡儀式，為工作開機。科學家認為，喝第一杯咖啡最佳的時間是上午9點30分到11點之間。以下是科學家總結多項咖啡研究，提供給咖啡愛好者的飲用指南。

什麼時間喝最好？

科學答案：上午9點30分到11點之間喝第一杯

很多人一起床或一到辦公室就立刻喝咖啡，但專家建議，把第一杯咖啡的時間延後到9點30分到11點之間，能獲得最大益處，也可避免過度焦慮緊張。

科學家解釋，早晨時段人體的皮質醇（主要壓力荷爾蒙）最高，用以喚醒身體。而咖啡因會刺激身體釋放更多這類荷爾蒙，讓人感覺清醒不疲倦。但當身體的皮質醇濃度已經很高時，再喝咖啡因飲品，會引發壓力和焦慮。

追溯2009年一項研究，皮質醇的水平在早晨時最高，接著開始下降，在上午9點30分到11點以及下午1點至5點的兩個時段大幅下降。

美國佛羅里達州的運動營養師Amanda Maucere說，雖然皮質醇升高有助於醒來，但在壓力大時也是有害的，沒必要在此時補上一杯咖啡，在體內產生不必要的壓力反應。

科學答案：運動前30分鐘

已有大量研究顯示，咖啡因是強大的鍛鍊補充劑，可幫助舉起更重的重量、跑得更遠更快。也因此包括奧運會在內的體育賽事，曾一度禁止運動員 攝取高劑量的咖啡因。

數十項研究回顧發現，如果運動員在開始鍛鍊前30分鐘到1小時喝咖啡，將獲得最大益處。2020年一項論文曾進行相關測試，分別讓受試者在運動前2小時、1小時和30分鐘攝取咖啡因，結果發現1小時和30分鐘的表現最好。

2016年一項針對自行車騎乘的小規模研究發現，鍛鍊前喝咖啡的人，比不喝咖啡的人堅持的時間長12%。

咖啡因透過提高腎上腺素水平來促進運動，還能刺激更多神經、提高肌肉溫度，改善運動表現。

一天喝幾杯最剛好？

科學答案：建議每天2到3杯，超過沒好處。

2022年的一項研究指出，一天喝三杯咖啡有助長壽並避免中風和心臟病 發生。這篇論文針對50萬名56歲左右的英國人進行研究，發現每天喝3杯咖啡，可降低12%死亡風險、17%心臟病風險以及21%的中風風險。相較之下，不喝咖啡或每天喝超過3杯咖啡的人，並未獲得相同好處。

其他幾項研究，包括2021年在歐洲心臟病學會大會上發表的一篇論文，也證實這項關聯。

但2015年英國政府支持的一項研究指出，每天喝5杯咖啡有助延長壽命。2022年另一項研究則指出，每天只需要喝兩杯咖啡，就可以降低罹患心臟病和早逝的風險。

對於喝多少咖啡對健康最有利，目前沒有共識，但超過5杯會導致失眠、頭痛和焦慮。

咖啡有利人體的關鍵，在於其所含的抗氧化劑，能減少身體發炎反應、促進新陳代謝，阻斷可引發心律不整的受體，並抑制脂肪吸收。

對咖啡因產生耐受性 怎麼辦？

科學答案：一個月休息一周不喝咖啡

很多人會發現，咖啡喝久了越來越沒有效果，那是因為身體對咖啡因產生耐受性。2020年一項研究發現，騎自行車的人在連續喝咖啡兩周後，咖啡因對運動的改善效果逐漸消失。

專家認為，每個月停止喝咖啡一周，用逐漸減量的方式進行，大約一周後，身體會回到不喝咖啡的狀態。

然而，對於是否有必要以減少咖啡因攝取，來對抗其耐受性，目前沒有定論。一個針對60多項研究的分析發現，即使定期攝取咖啡因，對運動員的耐力幫助仍然有效。

睡前多久別喝咖啡？

科學答案：睡前6-8小時

過多的咖啡因會阻斷腺苷（adenosine）和褪黑激素的受體，擾亂睡眠。美國食品和藥物管理局（FDA）表示，咖啡因的影響會在四到六小時內緩解，因此如果想在晚上10入睡的人，最好在下午4點前結束最後一杯咖啡。

不過也有論文指出，咖啡因的影響可能超過八小時，建議睡前八小時停止喝咖啡。密西根大學睡眠專家Dierdre Conroy博士說，每個人對咖啡因的反應不同，尤其經常喝和完全不喝的人，會有不同的反應。（資料來源／英國每日郵報）