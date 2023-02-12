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精神不好怎麼辦？醫師教你如何自我療癒（下）

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
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如果有精神疾病民眾該如何幫助自己？台灣精神健康基金會董事長胡海國醫師表示，精神疾病治療不只有藥物，民眾要善用精神健康評估量表，在疾病中也要健康生活，藉由自評衡量精神健康各個層面的健壯度，提升整體的精神生活。

善用精神健康評估量表 了解整體狀態

許多民眾常會在看診時抱怨自己很焦慮、恐慌，尤其身體有疾病的人，每天都在煩惱著各種事情。胡海國表示，「擔心是人之常情，叫你都不要擔心，這違反人性」，但過度擔心會影響睡眠，種種的焦慮也會引起自律神經功能失衡，導致許多症狀產生。

民眾如果有精神困擾或疾病，胡海國提到，可以運用精神健康評估量表幫助自己，知道自己整體的精神健康狀態如何，疾病的診斷、治療方針與計畫、使用的藥物種類和劑量等，這些都交給醫生，民眾要做的是將個人心力放在提昇精神健壯度上。

此外，胡海國建議，有精神困擾或疾病病人要建構愉快的感覺，建構與外界人事物和大自然的連結，去外面公園散步，外出走走，疾病只是一小部分，民眾若經營精神生活大面向，就更可療癒生活裡面疾病的那一小部分。

精神內涵有4面向 精神疾病只是一小部分

疾病要治療，得跟醫生好好合作，但也不能忘掉整個精神的內涵，要讓它豐富。胡海國表示，精神內涵包括心身健康、生活掌握（心理安全）、個人價值與家庭健康四面向，在四個面向中，若只有一個面向分數低，其他各面向分數依然可以越來越高。

胡海國指出，精神疾病只在某一部份生病，還有很多精神功能良好的面向，例如精神疾病病人的人際關係應對進退可以是優良的，可以跟鄰居相處非常好，可以和他們聊天讓自己很愉快，這其中就有疾病會痊癒的信心內涵。

胡海國表示，整體精神健康上，一小部分因為精神疾病而不舒服，但其他部分可以是很好的，因此若是某部分不舒服、有疾病，那就接受它，如同身體某器官有疾病，一樣要看醫生，要按醫囑服藥，但是整體精神的健壯度，整體精神內涵的人生幸福感，還是要向上提升。

另外，各面向精神健康得分均優良，是很重要的，胡海國提到，這樣病人對自己繼續向前走會更有底氣與信心，精神疾病的醫療也就更有把握，所以治療不是只有用藥，也要用心和外界環境多加互動，增加與外界環境的多元連結，建構精神內涵的豐富度，將精神的各個面向整體提升，不只可以過很正常的生活，而且也可以過得很幸福。

資料來源：精神健康評量得分不佳，然後呢？成為自己的照顧者 (下)

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56611


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