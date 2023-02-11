精神不好怎麼辦？醫師教你如何自我療癒（中）

圖片來源 ／健康醫療網

若發現自己已經有點不太愉快、不太舒服了，這時要怎麼做才好呢？台灣精神健康基金會董事長胡海國醫師建議，可以練習「3-3-5-1自我療癒步驟」，經過前述自我覺知、自我救急方法，觀察、了解自己與環境後，要做好5個自我療癒的行動。

自我療癒行動 5招學起來

3-3-5-1自我療癒步驟中的「5」，代表著5個自我療癒的行動，包含自我定位、用心生活、肯定用心的成就、對肯定的方向有信心、持續向新的方向前進。

關於「自我定位」，胡海國醫師表示，就是定位自己的角色，簡單來說，在家庭中，孩子就做好身為孩子角色的事情，有良好優質的親子 互動；在職場上，雇員就做好身為雇員的角色，與老闆有良好的老闆與雇員角色之互動，享有工作樂趣與成就。

而「用心生活」，指的是定位以後每天用心經營日子。胡海國醫師指出，若原先角色需重新定位，就要用另一個角度，去推動每天生活的步調，或者建立新的人際關係。

肯定自己、獲得信心 持續前進

再來，要「肯定用心的成就」。胡海國醫師表示，民眾要給自己鼓勵，肯定「我這樣做可以」，譬如人際互動上跟某位同事相處不愉快，就稍微調整一下應對方式，以新的方式相處或應對，若得到「對方反應好像不錯」的感覺，就知道「這樣是可以的」，這就是很棒的小成就。

此外，還要「對肯定的方向有信心」。胡海國醫師提到，有新的、良好的狀態出來，每天就有新的收穫，對這個新的方向，就可以預測有良好的結果，因而滋生信心。

有了信心以後要「持續向新的方向前進」，胡海國醫師表示，如此才可以給自己一個新的可能性，每天都這樣過日子，都有新的、良好收穫的可能性，這就是新的生命，而新的生活方向就發展出來。

在經過以上定位以後，用心去做，得到小成就後重視它，跟自己說：「我這樣做可以」，產生信心，每天繼續向前走，如此可以給自己一個新的可能性，新的生活方向也會因此出現。不過，胡海國醫師再次提醒，如果還是行不通，請尋求精神醫療協助。

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