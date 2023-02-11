3高微超標要注意 他輕忽健檢紅字 心肌梗塞險喪命

三高數值微超標不可輕忽，應積極管理改善，預防心血疾病等慢性病。（圖：門諾醫院提供）

59歲吳先生不久前突然劇烈胸痛送醫，診斷為急性心肌梗塞，緊急置放冠狀動脈支架手術後，才順利逃過死劫。近10年來，吳先生定期接受員工健檢，結果都是「血壓、血糖、血脂都比標準高一點」，但還沒到吃藥治療程度而讓他鬆懈，歷經心肌梗塞後，才體認到積極管理三高 紅字的重要性。

異常值累積 「影響是相乘」

台灣榮新診所副院長康宏銘表示，三高數值些微超標也要注意，肥胖、血脂異常、初期高血壓 、糖尿病前期等應綜合評估，視為慢性病看待，「異常值累積是相乘，而非相加」。

康宏銘指出，血脂、血壓、血糖數值異常，被統稱為「代謝症候群」。研究顯示，罹患代謝症候群會增加心血管疾病的風險，發生原因與生活習慣、飲食有密切的關聯，為了不再等到疾病發生才治療，健保署去年開辦代謝症候群防治計畫，提前從源頭做健康管理。

康宏銘表示，除了利用一般健檢提供的風險因子，預測將來心腦血管疾病的發生率，另外也有許多檢查項目，包括動脈硬化指數 （脈波傳導速度）、頸動脈超音波、冠狀動脈電腦斷層檢查、腦血管磁振造影等，可直接了解血管健康狀態，更積極預防心血管、慢性疾病。

3高指數異常 飲食、運動控制

康宏銘提醒，民眾健檢發現三高指數異常，但尚未達須服用藥物程度時，可透過飲食、運動、避免菸酒、體重控制等方式，配合個管計畫積極控制，維持甚至降低數值，減少用藥的可能。

台灣國健署提供3技巧協助民眾預防三高及控制慢性疾病發生：

1.自我血壓量測

落實居家自我血壓量測，以「722」原則：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍。

2.天天量腰圍及體重

成年男性腰圍保持在90公分以下，女性80公分以下，體重依循BMI（kg/m2）數值，應維持在18.5至24間。

3.均衡飲食及規律運動