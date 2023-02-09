控制三高 避免第四高「高腎壓」

高血壓患者發生腎病變的機率是一般人的1.66倍。(Getty Images)

血壓、血糖 及血脂控制不佳時，皆可能增加腎臟代謝功能的負擔，導致大量血液通過腎臟時、血管內壓力上升，形成第四高「高腎壓」。長期腎壓過高，將造成腎臟損傷，引起慢性腎臟病的問題。醫師提醒，民眾保持健康的方式就是遵守「血壓722」、「運動533」等原則，並改善生活習慣、定期回診。

台灣財團法人腎臟病防治基金會董事長、台北醫學大學副校長吳麥斯表示，高血壓 及高血脂初期的症狀不明顯，容易被忽略，引起腦部、心臟、全身動脈血管、眼睛、腎臟、肝臟、胰臟等部位的併發症。

血壓722 運動533

「高血壓患者發生腎病變的機率是一般人的1.66倍。」吳麥斯解釋，長期高血壓將使血管硬化、狹窄，導致血液不足、缺血壞死，直接破壞供應腎臟氧氣和養分的腎絲球，腎臟無法排出體液及尿毒素，進而反過來加重血壓，形成高血壓腎病變，陷入可怕的惡性循環。

高血壓的種類依照發生原因分為兩種，一是疾病造成的續發性高血壓，另一種則是家族遺傳、飲食高鹽高鈉、體重過重、運動量不足所致的原生性高血壓，占所有高血壓患者九成，顯示飲食及生活習慣的重要性。

吳麥斯建議，患者應保持適當體重、戒菸、適量飲酒，並遵循「血壓722」原則，連續7天早上起床、晚上睡前各量2次血壓，確保血壓維持在收縮壓＜120mmHg、舒張壓＜80mmHg。他也警告，一旦出現泡泡尿、水腫、高血壓、貧血、倦怠等高血壓腎病變的症狀，應盡速就醫。

「高血脂也會間接導致腎病變。」吳麥斯說明，血脂分為好的高密度膽固醇（HDL）、壞的低密度膽固醇（LDL）及三酸甘油脂（TG）；後兩者其一過高時，即為高血脂症，隨著病情惡化，未來也容易罹患糖尿病。其中過多脂肪長期堆積在腎臟血管，塞住血管通道，將使血管硬化，無法輸送血液，損害腎功能。

但吳麥斯強調，不是只有胖子才會得高血脂症，民眾皆應注意血脂是否維持標準。為避免三高惡化，吳麥斯表示，患者須改善生活習慣，包含控制飲食，維持「運動533」原則，每周5天、每天30分鐘的運動，運動後的心跳每分鐘須達130下。更重要的是定期監控數值並回診、遵從醫囑，不讓高血壓、高血脂有機會演變成腎病變。

「豆魚蛋肉類」的名稱隱含推薦的優先順序，減少攝取飽和脂肪酸。 (Getty Images)

飲食3少2多 護體護腎

高血壓與高血脂患的飲食習慣很重要，台大醫院營養師葉宜玲分享「3少2多」飲食原則，鼓勵民眾少油、少加工食品、少調味料，及多蔬果、多高纖。

少油、少加工食品

少油不專指限縮攝取的油量，更強調種類好壞。葉宜玲透露，「豆魚蛋肉類」的名稱隱含推薦的優先順序，減少攝取飽和脂肪酸，且若無膽固醇的問題，可以每天一顆蛋。

她也建議，烹調時選用富含不飽和脂肪酸的植物油如橄欖油、苦茶油，或吃核桃、杏仁等堅果，代替牛油、豬油或美乃滋、花生醬。也盡量避開含有反式脂肪的加工食品，如餅乾、麵包等酥皮食物或炸物，幫助減少低密度脂蛋白膽固醇（LDL），「研究顯示，降低LDL能有效降低罹患高血脂的機率」。然而，若民眾已罹患高血壓腎病變，則不建議吃堅果，避免造成血磷上升，產生更多含氮廢物。

少調味料

適量的鹽能增添美味，過度則將導致高血壓。依據台灣衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，縱使不添加任何調味料，每人每天仍會從食物本身攝取400毫克的鈉，若再使用蝦醬、味精、雞粉等，一湯匙的含鈉量，占每日鈉攝取比例將過半、甚至超標，是廚房裡的頭號「鹹」犯。

多蔬果、高纖

多吃蔬菜 、水果也有小祕訣，葉宜玲建議，每天應進食3份蔬菜、2份水果，最好選擇不同顏色，「代表有不同的植化素，是豐富的抗氧化來源」。此外，全穀雜糧類也是高纖維的一大來源，可用雜糧、蕎麥麵取代白飯，或是加入南瓜、芋頭等，協助改善膽固醇、控制血糖、減輕體重。但葉宜玲提醒，腎臟病患者排出磷離子的能力較差，反而不適合吃高磷的雜糧。