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醫師簡單養生法：戒糖、1日2餐、上班走8000步

記者陳雨鑫／專訪
陳建宗盡可能讓生活簡單規律，壓力因此減少許多。（圖：陳建宗提供）
陳建宗盡可能讓生活簡單規律，壓力因此減少許多。（圖：陳建宗提供）

「醫師應該是最不注重身體健康的人。」台灣林口長庚醫院院長陳建宗笑說，他沒有特殊的養生之道，而是盡可能讓生活簡單，平時沒有太多的運動習慣，但林口長庚院區幅員廣大，每天光在院內走來走去，下班前就能走8000到9000步，加上有時回家會撥空找老婆外出散步，聊天走路隨便就30分鐘，每天的運動量就夠了。

陳建宗從擔任外科醫師開始，就培養「秒睡」技能，隨時都要準備好體力、隨時動刀，有時早餐才剛吃完，就得進手術室動10幾個小時手術，高度專注的過程，腦袋沒時間反應餓，等到下刀都已經是晚餐時間，導致一天只吃早餐與晚餐。

接下行政職後，他比較有時間吃飯，盡可能吃三餐，但一天吃兩餐的習慣已奠定，午餐如果沒有非常餓，通常會喝一點咖啡，吃餅乾充飢。過去他喝咖啡喜歡加糖和奶精，但受到喝純黑咖啡的太太影響，跟著她喝一陣子，也愈來愈習慣，漸漸就戒了糖跟甜點。

接下行政職後，陳建宗把生活作息調整到盡可能規律，每天都固定在清晨5時半起床，吃完早餐就開車到林口長庚上班，7時前抵達醫院，如果早上沒有會議，會運用早上最清醒的頭腦，處理需要動腦的事情，像看論文、編審文章等。

「我的情緒起伏不大。」陳建宗說，行政事務繁雜，讓他學習怎麼有效運用時間，避免所有事情都混著一起來，壓力也跟著來。「規律」是他避免壓力的最高原則，只要事情能按部就班執行與完成，壓力就減少許多，當有突發狀況時，才有力氣能臨機應變、專心反應。

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