如何正確獲得維生素D？藥師說要多吃這些食物

(取材自健康醫療網)

台灣國民健康署臉書粉專「食在好健康」發文提到，秋分過後的白天時間短，夜晚時間長，下班後能曬到太陽的時間變少了，飲食上建議應多增加鯖魚、鮭魚、鮪魚、蛋黃和日曬過的木耳及香菇等富含維生素D的食物，也可選擇強化維生素D鮮奶。試著每天早晚1杯奶，把乳品先喝個夠，同時多挑選魚類與蛋食用，攝取優質蛋白質與維生素D。

藥師毛志民表示，維生素D是脂溶性營養素，不但能幫助鈣質吸收保護骨質，更是維持免疫力的要素，除了飲食外，還是要把握時間外出曬個太陽，從陽光中獲取維生素D。

補充維生素D 恰恰好即可

《新英格蘭 醫學期刊》近期一項最新研究發現，沒有維生素D缺乏症、骨質疏鬆症等任何骨骼疾病的健康的中老年人，補充維生素D無法預防或降低任何部位骨折的風險；但是對於確知患有維生素D缺乏症、骨質疏鬆症或曾骨折的患者，建議要攝取足量的鈣質與維生素D。

8月8日，中華民國 骨質疏鬆症學會參考現有文獻，經該會專家討論後針對骨質疏鬆症患者鈣質與維生素D攝取量建議：

1. 針對停經後婦女骨質疏鬆症患者，每日建議的鈣質攝取量為至少1200毫克。50歲以上男性之骨質疏鬆症患者，每日建議的鈣質攝取量為至少1000毫克。所有骨質疏鬆症患者的每日維生素D攝取量為至少800國際單位。( 包含飲食及補充劑 )

2. 同時補充足量鈣質與維生素D，可以有效降低骨折風險。但單獨補充鈣質或單獨補充維生素D，則無足夠證據顯示可以有效降低骨折風險。

3. 攝取過量的鈣質 ( 超過 1500 毫克 ) 並不會產生更多益處，且可能有潛在結石或心血管疾病 風險。

4. 補充鈣質與維生素D無法取代藥物治療 。骨質疏鬆症患者、已發生脆弱性骨折患者，應同時接受抗骨鬆藥物治療及補充足量鈣質、維生D。

再者，該會還提到美國和國際兩骨質疏鬆症基金會建議 :

50歲以上成人每日至少需攝取飲食鈣量為1200毫克 ( 包括鈣片補充劑量 ) 和維生素D為800至1000國際單位 (international units, IU)。高含鈣量食品以奶類或其製品如乳酪等最便利取得，其它如豆腐、豆乾、深綠色蔬菜、芝麻、小魚乾 、堅果類等。此外，攝取富含維他命C之水果，如橘子、柳丁、奇異果、芭樂等皆可促 進鈣質吸收。

您若想估計飲食含鈣量，可參考簡易計算表或諮詢營養師，必要時須服用鈣片補充 。但若每日攝食鈣量超過1200到1500毫克，對身體益處並未增加，反會提高腎結石或心血管疾病風險。

原文出處：高雄榮總醫訊－維生素 該如何補 ?

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56584

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