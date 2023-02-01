我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

季節性情緒失調易暴食 3種方式協助度過不穩危機

記者胡蓬生／苗栗即時報導
營養師陳妍臻建議，改變飲食行為、選擇心情愉悅食物及保持固定作息有助於避免情緒失調。（大千醫療社團法人南勢醫院提供）
營養師陳妍臻建議，改變飲食行為、選擇心情愉悅食物及保持固定作息有助於避免情緒失調。（大千醫療社團法人南勢醫院提供）

冬末春初、季節交替時節容易發生「季節性情緒失調」，出現情緒與精神狀態紊亂，並可能有暴食行為。台灣大千醫療社團法人南勢醫院營養師陳妍臻表示，想要避免暴食，可藉由改變飲食行為、選擇心情愉悅的食物、保持固定生理時鐘等3種方式，度過季節性情緒失調危機。

陳妍臻表示，季節交替時節，由於陽光照射量改變，人體不適應日照時間變化，容易使新陳代謝、血清素和多巴胺等神經傳導物質失衡，導致情緒與精神狀態紊亂及出現暴食。

改變飲食行為最重要的就是學習正念飲食。可先學習分辨是肚子餓還是自己想吃，從了解自己的角度出發，找出想吃的原因；其次要懂得感謝食物，每樣食物都得來不易，在享用前要心存感激；吃食物時要細嚼慢嚥，每口咬20至30下，感受每口食物的色香味及口感，享受吃食物的過程。用餐完後要散步消化，避免吃飽後立即躺下。

她說，由於血清素可使心情愉悅，製造血清素的材料就是色胺酸，因此選擇心情愉悅的食物，可從富含色胺酸的蛋白質食物著手，幫助穩定分泌血清素，讓心情更平穩及愉悅。

建議的食物包括，秋刀魚或鮭魚等富含油脂的魚類，含有EPA、DHA的天然魚油，可幫助活化腦細胞，減緩憂鬱情緒；酪梨營養密度高，是優質油脂來源，牛奶富含鈣質及蛋白質，因此結合兩者而成的酪梨牛奶，能增加飽腹感，也能使心情愉悅。

杏仁、腰果、核桃等堅果種子類食物，除富含色胺酸，還能提供維生素B群，讓精神變好、活力充沛；巧克力也是富含色胺酸的食物，但必須選擇黑巧克力，才能獲取可可脂的好處，促進新陳代謝，同時黑巧克力富含鎂，可幫助入睡。

陳妍臻指出，要維持穩定的內分泌及食慾，保持固定的生理時鐘很重要，在固定時間將三餐定時定量，才能讓情緒內分泌調節平穩，同時搭配適度運動、作息規律，就可避免暴食情況，順利度過季節性轉換的情緒不穩。

堅果類食物富含色胺酸，也能提供維生素B群，維持好精神。（大千醫療社團法人南勢醫院...
堅果類食物富含色胺酸，也能提供維生素B群，維持好精神。（大千醫療社團法人南勢醫院提供）
適度運動及規律作息能幫助穩定情緒、避免暴食影響。（大千醫療社團法人南勢醫院提供）
適度運動及規律作息能幫助穩定情緒、避免暴食影響。（大千醫療社團法人南勢醫院提供）

蛋白質 牛奶 核桃

上一則

女子頭痛多日竟是「皮蛇爬上臉」 恐侵犯眼睛

延伸閱讀

生長板關閉 衝身高來不及 生長激素缺乏 1年長不到4公分要注意

生長板關閉 衝身高來不及 生長激素缺乏 1年長不到4公分要注意
6歲女童胸部隆起、身高超前「性早熟」有哪些不良影響？

6歲女童胸部隆起、身高超前「性早熟」有哪些不良影響？
陳愛蓮甲狀腺醫學博士 談甲狀腺眼病治療

陳愛蓮甲狀腺醫學博士 談甲狀腺眼病治療
生長激素缺乏症 7歲童僅108公分 醫：長太快、太慢都是警訊

生長激素缺乏症 7歲童僅108公分 醫：長太快、太慢都是警訊

熱門新聞

8種食物有助減重 熱量低有飽足感

2023-01-25 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

夜間腿抽筋補鈣、補鎂沒用？醫授3招遠離痛楚

2023-01-30 01:30
（圖：健康醫療網提供）

酸性體質致癌？鹼性飲食抗癌？聽專家怎麼說

2023-01-25 00:30
過年餐餐大魚大肉下，許多人選擇飯後來杯茶，以利解膩消脂。（記者鄭國樑／攝影）

過年大餐後喝茶解膩 但「這些人」不適合

2023-01-24 04:53
氣溫驟降，中高齡民眾應等有陽光時出門，最好戴帽穿較保暖衣物，不能像年輕人穿少用身體對抗寒冷。（記者簡慧珍／攝影）

日夜溫差大洋蔥式穿法 醫教這種程度才算保暖

2023-01-28 17:49
榮新診所副院長康宏銘表示，三高數值些微超標也要注意，肥胖、血脂異常、初期高血壓、糖尿病前期等應綜合評估，視為慢性病看待，「異常值累積是相乘，而非相加」。（榮新診所提供）

劇烈胸痛爆出心肌梗塞 59歲男「年年健檢」因1錯誤觀念險喪命

2023-01-31 04:27

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機