3族群注意咖啡因 青少年喝太多茶恐長不高

圖片來源 ／健康醫療網

不少學生念書會喝茶或咖啡 提神，然而，咖啡因成分若攝取過多，恐導致「矮人一截」。營養師李芷薇解說，咖啡因會加重發育中孩童的神經、大腦以及骨骼發育問題，建議18歲以下的孩童與青少年盡量避免喝茶與咖啡。另外，長者擔心睡不好、孕婦喝咖啡會影響胎兒發展，這兩族群也應留意別喝過多。

小孩長期喝茶骨鈣流失速度快

小孩若喝下過多茶，咖啡因會刺激中樞神經，不僅讓人變的過度興奮、晚上睡不著，長期飲用更會影響神經與大腦發育狀態，甚至對於骨頭發育也會有負面影響。根據研究顯示，長期攝取咖啡因的小孩，骨鈣的流失速度比沒喝咖啡的小孩來的快，因此身高長不高。

美國兒科學會（AAP）建議，12至18歲青少年每日咖啡因攝取量應控制在100毫克以下，大約等於一杯約236毫升咖啡中的咖啡因含量。

李芷薇提醒，許多民眾以為「小朋友」的定義是指5、6歲以下的小孩，但從營養師的角度來說，由於18歲青少年的骨骼尚在發育中，因此建議孩子越晚接觸咖啡因越好。

此外，喝茶最適合的時間是「用餐後一小時」。空腹喝茶會讓胃酸分泌異常，使消化道黏膜過度收縮引起胃痛；一邊用餐一邊喝茶，咖啡因會干擾腸道的作用，影響鈣跟鐵的吸收，因此慎選飲用時間與份量，才能達到最好的效果。

孕婦若喝過多 影響胎兒發展

除了孩子，另有兩個族群「可以喝，但是要注意攝取量」，就是長者與孕婦。長者若擔心晚上頻尿睡不好，又喜歡喝茶或咖啡的話，於白天喝效果會比較好，不會影響睡眠。

孕婦的部分，由於咖啡因會導致子宮和胎盤血管收縮，影響胎兒供血從而延遲發育，甚至透過血液傳給胎兒，干擾到胎兒的神經發展。因此，台灣及美國婦產科醫學 會都建議孕婦每日咖啡因攝取量控制在200毫克以下。除了咖啡與茶，其他如能量飲料、烈酒、巧克力，甚至是止痛藥都含有咖啡因，孕婦若需飲用，建議與醫師或專業人士討論飲食方式。

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資料來源：健康醫療網

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