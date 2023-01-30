我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

宋仲基宣布再婚 老婆懷孕了 準備當混血爸

3族群注意咖啡因 青少年喝太多茶恐長不高

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

不少學生念書會喝茶或咖啡提神，然而，咖啡因成分若攝取過多，恐導致「矮人一截」。營養師李芷薇解說，咖啡因會加重發育中孩童的神經、大腦以及骨骼發育問題，建議18歲以下的孩童與青少年盡量避免喝茶與咖啡。另外，長者擔心睡不好、孕婦喝咖啡會影響胎兒發展，這兩族群也應留意別喝過多。

小孩長期喝茶骨鈣流失速度快

小孩若喝下過多茶，咖啡因會刺激中樞神經，不僅讓人變的過度興奮、晚上睡不著，長期飲用更會影響神經與大腦發育狀態，甚至對於骨頭發育也會有負面影響。根據研究顯示，長期攝取咖啡因的小孩，骨鈣的流失速度比沒喝咖啡的小孩來的快，因此身高長不高。

美國兒科學會（AAP）建議，12至18歲青少年每日咖啡因攝取量應控制在100毫克以下，大約等於一杯約236毫升咖啡中的咖啡因含量。

李芷薇提醒，許多民眾以為「小朋友」的定義是指5、6歲以下的小孩，但從營養師的角度來說，由於18歲青少年的骨骼尚在發育中，因此建議孩子越晚接觸咖啡因越好。

此外，喝茶最適合的時間是「用餐後一小時」。空腹喝茶會讓胃酸分泌異常，使消化道黏膜過度收縮引起胃痛；一邊用餐一邊喝茶，咖啡因會干擾腸道的作用，影響鈣跟鐵的吸收，因此慎選飲用時間與份量，才能達到最好的效果。

孕婦若喝過多　影響胎兒發展

除了孩子，另有兩個族群「可以喝，但是要注意攝取量」，就是長者與孕婦。長者若擔心晚上頻尿睡不好，又喜歡喝茶或咖啡的話，於白天喝效果會比較好，不會影響睡眠。

孕婦的部分，由於咖啡因會導致子宮和胎盤血管收縮，影響胎兒供血從而延遲發育，甚至透過血液傳給胎兒，干擾到胎兒的神經發展。因此，台灣及美國婦產科醫學會都建議孕婦每日咖啡因攝取量控制在200毫克以下。除了咖啡與茶，其他如能量飲料、烈酒、巧克力，甚至是止痛藥都含有咖啡因，孕婦若需飲用，建議與醫師或專業人士討論飲食方式。

 

 

 

【延伸閱讀】

提早發育未必是性早熟　不必打針也能治療

擦修護霜導致初經提早、男孩長乳房！　家長如何把關？

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56577

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

咖啡 醫學

上一則

運動怎吃最好？營養師教你掌握5時機安排飲食計畫

下一則

夜間腿抽筋補鈣、補鎂沒用？醫授3招遠離痛楚

延伸閱讀

天不作美人作美

天不作美人作美
收假開夜車保持精神 醫師：小睡後喝咖啡才有效

收假開夜車保持精神 醫師：小睡後喝咖啡才有效
劉德華一天要喝20杯咖啡 吳京：凍齡是喝出來的？

劉德華一天要喝20杯咖啡 吳京：凍齡是喝出來的？
新冠孕婦健康風險 恐感染嬰兒

新冠孕婦健康風險 恐感染嬰兒

熱門新聞

8種食物有助減重 熱量低有飽足感

2023-01-25 02:00
（圖：健康醫療網提供）

酸性體質致癌？鹼性飲食抗癌？聽專家怎麼說

2023-01-25 00:30
過年餐餐大魚大肉下，許多人選擇飯後來杯茶，以利解膩消脂。（記者鄭國樑／攝影）

過年大餐後喝茶解膩 但「這些人」不適合

2023-01-24 04:53
氣溫驟降，中高齡民眾應等有陽光時出門，最好戴帽穿較保暖衣物，不能像年輕人穿少用身體對抗寒冷。（記者簡慧珍／攝影）

日夜溫差大洋蔥式穿法 醫教這種程度才算保暖

2023-01-28 17:49
專家認為，番茄或茄屬植物會影響關節炎的科學證據非常少。(本報資料照片)

番茄吃多 加重關節炎症狀？專家這樣說

2023-01-24 01:15
不喝咖啡也能保持一天精神滿滿？營養師來支招。(Pexels)

快看世界／不喝咖啡也能提神 就靠這四種方法

2023-01-12 12:22

超人氣

更多 >
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
半月灣槍擊案 檢方：槍嫌不滿「百元帳單」萌生殺意

半月灣槍擊案 檢方：槍嫌不滿「百元帳單」萌生殺意
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時