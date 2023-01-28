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收假開夜車保持精神 醫師：小睡後喝咖啡才有效

記者林佩均／台中即時報導
台中慈濟醫院腎臟內科主任陳一心提醒，小睡一下再喝咖啡，效果最佳。（台中慈濟醫院提供）
台中慈濟醫院腎臟內科主任陳一心提醒，小睡一下再喝咖啡，效果最佳。（台中慈濟醫院提供）

台灣春節10天長假邁入尾聲，上班族準備收假返回工作崗位，有些人不想塞在高速公路上選擇半夜啟程，不少人覺得明明喝了咖啡提神，卻越喝越累，沒有效果。台中慈濟醫院腎臟內科主任陳一心解謎，原來喝咖啡時機有訣竅，「小睡一下再喝咖啡，效果最佳！」

收假在即，深夜開車避開尖峰時間或高承載管制是不錯的選擇，但很多人靠喝咖啡提神趕夜車卻很少成功，幾乎得停在休息站小憩片刻再上路，讓駕駛人困惑，為什麼平時工作只要喝咖啡都能維持精神，趕夜車卻無法發揮功效？

陳一心指出，喝咖啡能提神的機轉，跟「腺苷」的身體產物有關。「腺苷」具備調節大腦睡眠周期功用，當腦中「腺苷」多到一定程度會跟神經元受體結合，造成活動減緩讓人昏昏欲睡。

而咖啡因化學結構與「腺苷」十分相似，因此取代「腺苷」與神經元受體結合，就能暫時提神。

陳一心補充，如果身體已經感覺想睡，再喝咖啡已經來不及，累積一天疲勞後才攝入咖啡因，腺苷早已捷足先登，把咖啡因阻擋在外，於是產生越喝越累的反效果，「不如小睡一下，讓腺苷減少後再補充咖啡，才是最佳時機」。

他也提醒，據醫學文獻的研究指出，民眾攝取咖啡3到6小時後，仍有一半咖啡因在體內；懷孕婦女代謝速度慢，甚至可長達15個小時。

陳一心建議，靠喝咖啡來提神的朋友，要注意攝取時間與分量，適度補充睡眠才是消除疲勞的最佳方法。

台中慈濟醫院腎臟內科主任陳一心提醒，小睡一下再喝咖啡，效果最佳。（台中慈濟醫院提...
台中慈濟醫院腎臟內科主任陳一心提醒，小睡一下再喝咖啡，效果最佳。（台中慈濟醫院提供）
台中慈濟醫院腎臟內科主任陳一心提醒，小睡一下再喝咖啡，效果最佳。（台中慈濟醫院提...
台中慈濟醫院腎臟內科主任陳一心提醒，小睡一下再喝咖啡，效果最佳。（台中慈濟醫院提供）

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