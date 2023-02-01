憂鬱、疲勞… 恐心臟發警訊

若出現疲勞、睡眠障礙、體重增加、憂鬱等症狀，慎防心血管疾病上身。（Getty Images）

世界衛生組織統計，全球每年約1790萬人死於心血管疾病 ；美國心臟協會提醒，若出現疲勞、睡眠障礙、體重增加、憂鬱等症狀，慎防心血管疾病上身。醫師建議，民眾若出現相關不適症狀，應先求助專業醫師，經醫師診斷疾病並接續治療。

網站「每日科學」登載由美國心臟協會發表的一篇文章，針對心臟病、心臟衰竭、瓣膜性心臟病、中風 、心律不整、周邊動脈疾病等6種心血管疾病患者，歸納出常見疲勞、睡眠障礙、體重增加、憂鬱傾向等症狀。研究人員認為，這些微小的症狀通常不會被重視，但可能代表心血管疾病惡化、增加住院的可能性，提醒民眾不可輕忽。

美國心臟協會研究指出，心臟疾病發作時，除會有胸痛等常見症狀，也有少見症狀如呼吸短促、疲勞、出汗、惡心、頭暈等；心臟疾病患者罹患憂鬱症 的機率，是沒有任何疾病民眾的2倍；若有持續性胸痛、心臟衰竭、中風、周邊動脈疾病等患者，通常都有憂鬱症或焦慮症，甚至中風患者的認知功能也會受影響，建議心血管疾病患者，應定期評估監測認知功能及憂鬱等級。

台灣新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風指出，疲勞感可能是心臟衰竭、心臟瓣膜閉鎖不全或打不開等引起，但也可能是呼吸中止症、肝功能異常、慢性疲勞症候群等其他疾病造成；若是頭暈、惡心等症狀，可能因血壓過低或高、貧血，或耳部功能、腦神經功能不佳影響；胸口痛的症狀，除心臟問題外，也可能是食道、肌肉問題引起，但有相關症狀不代表就是心臟疾病造成，應由專業醫師就各項因素進行判斷。

心臟疾病與憂鬱症彼此互為因果關係，許多研究也看到兩者有其相關性。洪惠風表示，憂鬱症患者對於藥物遵從性不高，會增加心血管疾病危險；罹患心血管疾病患者，可能年僅30、40歲正值事業衝刺的階段，因病使得人生計畫改變、影響職場工作，造成嚴重心理衝擊，這中間會經過一段適應期，從生氣、否定、討價還價，甚至憂鬱，最後才會適應、接受「自己生病」的事實，的確有可能產生憂鬱。

宅與胖增罹病風險

洪惠風提醒，各年齡層都有罹患心臟疾病的風險，像從事電子業的年輕族，每日工時超過12小時，嚴重過勞；不良生活習慣，像長時間打電動、不運動等造成肥胖，也會增加罹患心血管疾病風險。不過，近年運動風氣提升，像從事騎腳踏車、慢跑、健身的年輕人愈來愈多，但同時宅、胖、躲在鍵盤背後生氣的人也多，朝兩極化發展，建議若要遠離疾病，應維持良好生活習慣。