便祕肛裂苦 少吃炸辣、多吃菜

擺脫便祕人生，中醫師說可透過中醫及調整飲食等方式改善。（記者趙容萱／攝影）

35歲楊姓粉領族嗜辣長期受便祕 苦惱，排便非常辛苦，甚至動用到浣腸劑，飽受肛裂出血、痔瘡之苦，後經二個月的中醫治療，搭配養成少吃辣、多吃菜、白開水喝足的好習慣，不再需要軟便劑幫忙。

台灣中醫師賴香君說，其實便祕問題中醫藥有完整的治療系統，調理後可脫離便祕吃瀉藥的循環。她建議，有便祕困擾的民眾吃得白開水一定要喝足，喝到體重公斤數乘以35CC，纖維素補充夠，少吃烤、炸、辣、餅乾和零食等燥熱食品，有壓力者要紓壓，加上養成運動好習慣，遠離便祕痛苦。

賴香君說，便祕指每周排便次數少於3次，且為硬便或排便有困難，排便費力、解不乾淨的感覺，常伴隨腹脹、腹痛，有的因蹲廁所太久，併發肛裂、痔瘡發作。宿便囤積體內，造成肥胖 、內分泌失調，面部、腋下長痘瘡，甚或陰部也會長痘痘，讓人坐立難安。她指出，以台灣為例，便祕好發長者、中高齡長輩、女性，但現代飲食西化、外食族纖維攝取不足、水分攝取不足、少運動、生活壓力大，便祕的年輕人越來越多。

賴香君說明，楊姓粉領族為實熱型便祕，大便乾硬難解，口乾口臭，平時蔬菜、白開水補充不夠，吃很多瀉藥、甚至浣腸才能排便，後經求診，透過中藥調理，加上飲食等配合，二個月後就不用軟便劑。

她指出，氣滯型便祕患者有便意但卻解不出來，會因壓力加重便祕，建議要壓力調適、養成定時排便習慣、不要邊上廁所邊滑手機 。陰虛型患者大便乾如羊屎，熬夜者易發生，建議多喝水、改善睡眠品質、多吃木耳、黑棗、桑葚、蓮藕等食物。