天冷 來杯「熱紅酒」好處多 適度攝取別豪飲

熱紅酒的基酒是葡萄酒，不僅可驅寒、助眠，還有其他健康功效。（Getty Images）

近來天氣冷，熱紅酒（Mulled Wine）非常受歡迎。台北中山醫院營養組組長吳芷柔提醒，熱紅酒屬於酒精性飲料，應少量或限制攝取。

熱紅酒基酒是葡萄酒，天冷時喝一杯是種享受，不僅可驅寒、助眠，還有其他健康功效。由於葡萄富含多酚類物質，其中葡萄皮含白藜蘆醇素（Resveratrol），可降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）、升高高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）濃度，進而減少動脈硬化與血栓風險，且因含抗氧化劑，可增強免疫系統，抵禦疾病、預防癌症 。

葡萄還含有花青素、槲皮素、兒茶素、芸香素、原花青素低聚物、沒食子酸等其他葡萄多酚成分，這些植化素都具抗氧化特性，可保護人體免受自由基侵襲，具降低心血管風險、增強免疫功能，預防糖尿病、癌症、骨質疏鬆和神經退化等功效，益處甚多。

作為熱紅酒特殊香氣的肉桂，數千年來被當香料與藥材使用，近年來發現肉桂富含多酚，也具有抗氧化、抗發炎、修復組織、保護心臟、降血糖、降膽固醇及抑制黑色素瘤增生等效用。

此外，熱紅酒還有許多健康內含物，包括柑橘類水果、肉豆蔻、丁香、蜂蜜，它們都有助健康，並減少發炎作用，尤其柑橘類水果含有維生素C，有助於增強免疫系統，降膽固醇作用。

雖然熱紅酒眾多成分都有降膽固醇功效，但本質上它仍是一種「高糖分的酒精性飲料」，吳芷柔說，宜少量或限制攝取。若過度飲用，人體的糖分會飆升，會導致隔天頭痛與疼痛外，還會影響認知、情緒、消化功能及造成皮膚不佳等問題；攝取過多的酒精，也會帶來不少危害，如血壓 高與心臟病 等風險。

吳芷柔指出，美國心臟學會對於飲酒的建議，每日男性不宜超過2個酒精當量、女性不宜超過1個酒精當量（每個酒精當量15公克，相當於啤酒360毫升，葡萄酒120至150毫升，白蘭地等烈酒30至40毫升）。因此，建議熱紅酒的攝取量，女性每日以不超過1杯（150㏄）、男性每日不超過2杯（300㏄）。