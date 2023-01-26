「火燒心」胃食道逆流 醫警示：長期恐變食道癌

圖片來源 ／健康醫療網

台灣國泰綜合醫院消化內科主治醫師陳信佑表示，長期的胃食道逆流會造成食道下段黏膜慢性損傷、糜爛，進一步造成食道黏膜病變，產生所謂巴瑞特 氏食道，最後就容易轉變為食道癌，不可不慎。

當心飲食西化與肥胖

胃食道逆流在已開發國家是非常普遍的疾病，由於飲食的西化與肥胖人口的增加，在台灣統計約有超過20%的患者曾有過胃食道逆流的症狀，嚴重者甚至長期受此症狀困擾反覆求醫。

胃食道逆流的典型症狀包括胃酸逆流的感覺與「火燒心」，除此之外亦有許多非典型的表現，包括胸口疼痛、慢性咳嗽、氣喘、喉嚨沙啞疼痛、吞嚥疼痛與吞嚥困難等。

食道糜爛、黏膜病變

長期的胃食道逆流會造成食道下段黏膜慢性損傷、糜爛，進一步造成食道黏膜病變，產生所謂巴瑞特氏食道，最後就容易轉變為食道癌，不可不慎。

陳信佑說明，患者如果有食道相關的症狀時，要考慮的疾病相當的多，胃鏡檢查僅能篩檢出胃食道逆流的一小部分患者而已，就算健康的成年人，一整天的活動下來，或多或少都會有一些胃酸逆流至食道內，這些胃酸會自然地被食道藉由鹼性分泌物與食道蠕動排除掉。

因此，若是胃酸暴露的時間不夠長，並不會造成食道黏膜的損傷，胃鏡檢查自然也就無法發現這樣的患者。另外有些病人苦於胃食道逆流的症狀四處求醫，做過胃鏡卻沒有明顯的胃食道逆流，也無法接受進一步的治療，相當困擾。

食道檢查與應用方式

1.內視鏡（胃鏡）檢查：

胃鏡檢查可以找出70%左右的胃食道逆流病患，好處在於可以直接觀察食道，並在第一時間發現嚴重的食道病變，包括食道的糜爛、潰瘍、狹窄、巴瑞特氏食道和食道癌都可以經由此方式檢查出來，是首選的檢查方式。

2.多管腔食道內抗阻併酸鹼度檢測 儀：

此即食道的酸鹼值檢測，檢查的方式是在食道與胃的交接處放置一個細長的感應器，此感應器可以偵測酸鹼的變化與電阻的變化，感應器末端則連接到一台小型可隨身攜帶的紀錄主機，記錄患者24小時內食道的變化。雖然管線會經由鼻腔連接到紀錄主機，但是此管線十分細小，主機也小巧可隨身攜帶，因此患者仍可正常起居作息。

3.高解析度食道蠕動壓力學檢查：

這項檢查適用難治型的病患。許多病患並非是真正的食道逆流，而是食道的蠕動出現問題，因此胃鏡檢查並不會有明顯的變化。此項檢查可以發現一些食道逆流的非典型症狀，如食道痙攣、食道收縮力異常或是食道弛緩不能等肌肉病變。

雖然胃鏡仍是目前最常用來診斷胃食道逆流疾病的工具，但是許多症狀不典型或長期藥物治療無效的患者，使用上述多管腔食道內阻抗併酸鹼度檢測儀及高解析度食道蠕動壓力學檢查，可對胃食道逆流疾病做出正確的判斷與治療。這些檢查相當安全，在國際上都已用於診斷胃食道逆流症的醫學常規檢查。

原文出處：

https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/256.pdf

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56313





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