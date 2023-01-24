我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨家專訪／加州州長：妥善照顧槍案受害者 政府永遠是華人堅強後盾

影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

過年大餐後喝茶解膩要注意 「這些人」不適合

記者楊雅棠／台北即時報導
過年餐餐大魚大肉下，許多人選擇飯後來杯茶，以利解膩消脂。（記者鄭國樑／攝影）
過年餐餐大魚大肉下，許多人選擇飯後來杯茶，以利解膩消脂。（記者鄭國樑／攝影）

茶有生津止渴、去膩減肥的功效，且含有「兒茶素」，具有抗氧化、提升代謝等效果。在過年餐餐大魚大肉下，許多人選擇飯後來杯茶，以利解膩消脂。但喝茶也有些需要注意之處，醫師提醒，喝茶不宜過量，否則容易引起失眠、心悸、胃寒、腹瀉等不適。而且發燒、發熱者，以及正在月經期的女性也不適合喝濃茶，以免使經痛加劇。

中醫師陳潮宗表示，雖然綠茶、白茶具有清毒解熱的功效，但現在正值新冠、流感季節，如果正在發燒、發熱的時候就不宜飲用。

他表示，因為茶葉中的茶鹼、咖啡因和鞣酸等成分有興奮中樞神經、增強血液循環及促進心跳加快的作用，發熱時飲用會使人體溫升高，還會影響排汗，妨礙正常散熱，影響身體的康復。就算紅茶等性質較溫和，發熱時飲用也會加重症狀。

另外，女性在月經期間不宜喝茶過量，更不宜飲用濃茶。因為茶中含有較高濃度的鞣酸，會刺激腸胃，影響身體對鐵質的吸收。尤其是體質比較弱、本身貧血的女性，月經血量偏少或容易經痛，在月經期飲用過多的茶或濃茶，會使貧血、經痛加重。

過年期間，有三高等慢性病史者也不能停藥，但千萬不可「以茶配藥」。新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示，由於茶中的茶鹼和咖啡因是透過肝臟代謝，而有些藥物使透過肝臟代謝的路徑作用，兩相競爭造成干擾，因此不建議服用藥物時配茶，應以白開水併服為宜。

陳潮宗則表示，中醫裡，茶有時也可作爲一味中藥或是藥引子。例如用來活血裡氣、舒風止痛的中醫藥方「川芎茶調散」，藥方中主要以川芎、白芷、羌活、荊芥、防風、薄荷、炒香附、細辛組成。

使用茶清調服，作為「藥引子」引導方中諸藥歸經，實現「精准投遞」，達到清利頭目、醒神開竅的功效。但陳潮宗也提醒，具體選用哪種茶水作藥引，應在中醫師的指導下使用。

咖啡 三高 失眠

上一則

番茄吃多 加重關節炎症狀？專家這樣說

延伸閱讀

做到這5點 躺下立刻睡著、隔天醒來活力滿滿

做到這5點 躺下立刻睡著、隔天醒來活力滿滿
常喝這6種茶 可促進新陳代謝、有助減重

常喝這6種茶 可促進新陳代謝、有助減重
冬天靠黑色食物吃補 中醫師：體外養生更重要

冬天靠黑色食物吃補 中醫師：體外養生更重要
源於日本茶道 Asahi十六茶 洛杉磯八家Costco販售

源於日本茶道 Asahi十六茶 洛杉磯八家Costco販售

熱門新聞

不喝咖啡也能保持一天精神滿滿？營養師來支招。(Pexels)

快看世界／不喝咖啡也能提神 就靠這四種方法

2023-01-12 12:22
施救者站在患者背後呈弓箭步，前腳放在他雙腳間，一手握住另一手拳頭，拳眼向內，兩手置於肚臍與劍突中間施力。（台中慈濟醫院提供）

邊吃邊聊天噎到食物別拍背 哈姆立克法才能救命

2023-01-21 17:49
衛福部台北醫院神經內科醫師吳俊毅提醒，頭痛是許多疾病的共同症狀，不明頭痛數日應盡早就醫詳細診斷。（衛福部台北醫院提供）

30歲女頭痛多天不知原因 就醫發現竟是皮蛇爬上臉

2023-01-17 04:23
圖片來源 ／健康醫療網

胸痛、冒冷汗竟然不是心肌梗塞 超音波照出意外結果

2023-01-20 00:30
彰化縣陳男在運動後發生心肌梗塞，幸好自我警覺性高，衛福部彰化醫院救回他一命。（記者簡慧珍／攝影）

六旬男有家族史又吸菸 運動後胸悶到醫院就心跳停止

2023-01-19 17:43
火鍋隱藏著健康風險，選用食材必須更加謹慎。（台北慈濟醫院提供）

圍爐火鍋吃太多影響健康？ 營養師指湯底配料是關鍵

2023-01-19 04:55

超人氣

更多 >
他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍
北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網
蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害
洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞
他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍