春節團圓5技巧吃得健康 防年後體重「兔」飛猛進

年節大吃大喝，避免體重「兔」飛猛進， 高市衛生局提5項技巧吃出健康。（高市府衛生局提供）

春節年菜高油、高澱粉，加上糖果餅乾零食攝取熱量過多，小心年後體重「兔」飛猛進，增加罹患肥胖 等相關疾病風險，台灣高市衛生局社區營養推廣中心，提供年節飲食5技巧，讓民眾在年節吃出健康，均衡無負擔。

高市衛生局提供年節飲食5項技巧，技巧1「全榖雜糧選擇原態」：芋頭、南瓜、山藥等屬於「全榖雜糧類」的食物，含有豐富纖維，而且食材易於烹煮變軟，可提供牙口不佳的長輩，讓年節用餐更美味。

技巧2「豆魚蛋肉避免加工」：優先選購新鮮豆腐、豆包、魚類及海鮮類及蛋類食材，取代高脂蹄膀、封肉等，並建議減少煙燻、鹽漬或以亞硝酸鹽加工的臘肉、香腸這類食物的攝取，避免吃進不當添加物及增加罹患腸癌風險。

技巧3「添加蔬果補充纖維」：春節圍爐少不了象徵團圓的火鍋，湯頭熬煮使用新鮮洋蔥、蘋果 、紅蘿蔔與昆布取代味精的使用；另外選擇當季新鮮水果，取代糖果、糕餅等零食，各式蔬果含多種營養素及膳食纖維，是過年期間維持良好體重範圍的好幫手。

技巧4「蒸煮搭配原味堅果」：食材選擇清蒸、涼拌、水煮等烹調方式，降低油脂熱量，選擇原味堅果例如開心果、瓜子、花生、腰果等補充好油，留意每天1湯匙的分量，並和親朋好友分享。