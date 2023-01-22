我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加州蒙市鬧區槍案 警證實10死至少10傷 嫌在逃

紐約法拉盛春節遊行萬人同樂 一掃疫情陰霾

春節團圓5技巧吃得健康 防年後體重「兔」飛猛進

記者石秀華／高雄即時報導
年節大吃大喝，避免體重「兔」飛猛進， 高市衛生局提5項技巧吃出健康。（高市府衛生局提供）
年節大吃大喝，避免體重「兔」飛猛進， 高市衛生局提5項技巧吃出健康。（高市府衛生局提供）

春節年菜高油、高澱粉，加上糖果餅乾零食攝取熱量過多，小心年後體重「兔」飛猛進，增加罹患肥胖等相關疾病風險，台灣高市衛生局社區營養推廣中心，提供年節飲食5技巧，讓民眾在年節吃出健康，均衡無負擔。

高市衛生局提供年節飲食5項技巧，技巧1「全榖雜糧選擇原態」：芋頭、南瓜、山藥等屬於「全榖雜糧類」的食物，含有豐富纖維，而且食材易於烹煮變軟，可提供牙口不佳的長輩，讓年節用餐更美味。

技巧2「豆魚蛋肉避免加工」：優先選購新鮮豆腐、豆包、魚類及海鮮類及蛋類食材，取代高脂蹄膀、封肉等，並建議減少煙燻、鹽漬或以亞硝酸鹽加工的臘肉、香腸這類食物的攝取，避免吃進不當添加物及增加罹患腸癌風險。

技巧3「添加蔬果補充纖維」：春節圍爐少不了象徵團圓的火鍋，湯頭熬煮使用新鮮洋蔥、蘋果、紅蘿蔔與昆布取代味精的使用；另外選擇當季新鮮水果，取代糖果、糕餅等零食，各式蔬果含多種營養素及膳食纖維，是過年期間維持良好體重範圍的好幫手。

技巧4「蒸煮搭配原味堅果」：食材選擇清蒸、涼拌、水煮等烹調方式，降低油脂熱量，選擇原味堅果例如開心果、瓜子、花生、腰果等補充好油，留意每天1湯匙的分量，並和親朋好友分享。

技巧5「白開水取代含糖飲」：過量攝取糖分與酒精會提高肥胖及代謝症候群等健康風險，年節期間建議應以白開水或原味乳例如鮮奶、原味保久乳等，取代含糖飲料與酒精性飲品為佳。

春節圍爐少不了象徵團圓的火鍋，高市衛生局建議，湯頭熬煮可使用新鮮洋蔥、蘋果、紅蘿...
春節圍爐少不了象徵團圓的火鍋，高市衛生局建議，湯頭熬煮可使用新鮮洋蔥、蘋果、紅蘿蔔與昆布取代味精的使用。（高市府衛生局提供）

肥胖 蘋果

上一則

寒流來襲 三高患者注意 吃鍋只喝開鍋前20分鐘湯底

延伸閱讀

紐約法拉盛春節遊行萬人同樂 一掃疫情陰霾

紐約法拉盛春節遊行萬人同樂 一掃疫情陰霾
娛樂／感受年味 賀歲片應景

娛樂／感受年味 賀歲片應景
載歌在谷遊園會 迎兔年慰鄉思

載歌在谷遊園會 迎兔年慰鄉思
中華文化中心春節園遊會 政要雲集盛況空前

中華文化中心春節園遊會 政要雲集盛況空前

熱門新聞

不喝咖啡也能保持一天精神滿滿？營養師來支招。(Pexels)

快看世界／不喝咖啡也能提神 就靠這四種方法

2023-01-12 12:22
圖片來源 ／健康醫療網

不只天氣 急性心肌梗塞最大元凶是「它」 醫籲別再做

2023-01-16 00:45
衛福部台北醫院神經內科醫師吳俊毅提醒，頭痛是許多疾病的共同症狀，不明頭痛數日應盡早就醫詳細診斷。（衛福部台北醫院提供）

30歲女頭痛多天不知原因 就醫發現竟是皮蛇爬上臉

2023-01-17 04:23
施救者站在患者背後呈弓箭步，前腳放在他雙腳間，一手握住另一手拳頭，拳眼向內，兩手置於肚臍與劍突中間施力。（台中慈濟醫院提供）

邊吃邊聊天噎到食物別拍背 哈姆立克法才能救命

2023-01-21 17:49
圖片來源 ／健康醫療網

胸痛、冒冷汗竟然不是心肌梗塞 超音波照出意外結果

2023-01-20 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

預防腦血管疾病 醫籲「2大檢查」一定要做

2023-01-14 01:59

超人氣

更多 >
女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛
剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰
3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」
南加州蒙市鬧區槍案 警證實10死至少10傷 嫌在逃

南加州蒙市鬧區槍案 警證實10死至少10傷 嫌在逃
「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭