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年節避免暴飲暴食 血糖控制穩妥當

記者林佩均／台中即時報導
豐原醫院建議，糖尿病患者年節飲食以「均衡飲食」為原則，就能健康開心享用美食、過好年。（豐原醫院提供）
豐原醫院建議，糖尿病患者年節飲食以「均衡飲食」為原則，就能健康開心享用美食、過好年。（豐原醫院提供）

21日是團圓除夕佳節，豐盛圍爐年菜，別忘了血糖控制的重要性，台灣豐原醫院建議，糖尿病患者年節飲食以「均衡飲食」為原則，把握血糖控制三要點：蔬菜攝取不能少、當餐主食替換吃、加工及含油脂高食物、零食少吃，就能健康開心享用美食、過好年。

豐原醫院營養科營養師楊舒閔建議，患有血糖者飲食控管三要點，首先，餐餐飲食均衡吃，蔬菜攝取不能少。傳統年菜多半大魚大肉，蔬菜比例不高，建議可以在料理過程中，搭配一半比例的新鮮蔬菜料理，像是：彩椒雞絲、什錦菇蒸蛋、紅白蘿蔔燉獅子頭或是將川燙青菜放在周圍當盤飾，以攝取纖維增加飽足感，減少血糖波動。

其次，當餐主食替換吃。年節常見的蘿蔔糕、南瓜米粉、年糕、山藥、芋頭、皇帝豆等，都屬主食類，建議需與米飯替換吃，以一餐食用1種主食為原則，4塊蘿蔔糕(200克)相當於一碗白飯，應避免以米飯配蘿蔔糕等其他主食類食物。

楊舒閔指出，不建議僅吃蘿蔔糕或南瓜米粉等主食作為一餐或當點心食用，也該避免用勾芡、糖醋、蜜汁、油炸等烹調方式，進而影響血糖。

第三，加工及含油脂高食物、零食少吃。年節餐桌常見臘肉、香腸、火鍋料、丸類、蹄膀、封肉或零食花生糖、洋芋片、糕點等加工及含油脂量高食物，雖然油脂不會像醣類食物直接影響血糖，但同時攝取高油脂、高糖食物會延緩腸胃排空時間，而導致飯後血糖偏高，甚至延續到下一餐的餐前血糖。

楊舒閔建議，選擇雞腿、里肌、魚肉等製作菜餚；零食可選擇原味堅果，每天約5至7顆或食用時令新鮮水果作為點心，每次1份(8分滿碗)，1天2份為佳，避免果汁取代。

豐原醫院新陳代謝科醫師馬維君提醒糖友們，以少油、少糖、少鹽原則，選擇原型食物，多攝取新鮮蔬菜，並規則服藥，藉由年節至戶外走春踏青，增加活動量，過個健康又吃得滿足的好年。

血糖 蔬菜 糖尿病

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