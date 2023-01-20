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天冷健康地雷多 洗腎病友應謹記5大原則

記者胡蓬生／苗栗即時報導
鄭俊山醫師建議，洗腎病友掌握冬季五大原則，就能安心過冬。（大千綜合醫院提供）
鄭俊山醫師建議，洗腎病友掌握冬季五大原則，就能安心過冬。（大千綜合醫院提供）

台灣近日持續發布低溫特報，除了心血管病患必須多注意之外，洗腎病友也要留意冬天許多潛在風險。一般人平常的行為，如在寒冷天氣喝碗熱湯，都可能讓腎友身體出現不適，影響病情控制。苗栗市大千綜合醫院腎臟內科醫師鄭俊山建議，洗腎病友可掌握冬季五大保健原則，避開健康地雷、安心過冬。

五大原則包括冬令進補小心飲食失控、注意勿攝取過多水分、天氣寒冷保暖要足夠、不可亂用止痛消炎藥物、皮膚保溼以防乾燥搔癢。

鄭俊山指出，民眾冬天喜歡吃火鍋或冬令進補，但市售湯底往往過油、過鹹，且食材久煮後的湯底會有大量脂肪、鉀、磷與普林，加上沙茶醬等調味料也含有過高鹽分，一餐下來就容易攝取過多高鉀磷，對腎友是飲食的禁忌。

如想要吃火鍋，建議以清水為湯底、搭配天然食材，適量攝取蔬菜及富含蛋白質的瘦肉或海鮮，不吃火鍋料等加工食品，也不沾醬調味料，並遵守吃料不喝湯的原則。

他表示，天氣寒冷比較不會流汗，減少平時靠體表散失水分的機會，民眾習慣喝熱茶、熱湯禦寒，因此腎友容易吃進過多食物中的水分，增加肺積水風險及每次洗腎脫除水分的難度。

有不少腎友同時也服用降血壓藥物，但冬天氣候溫差大，易使血管收縮、血壓上升，若血壓太高或變動太大，一定要諮詢腎臟科醫師調整用藥。外出時也務必做好保暖工作，避免感冒又增加用藥風險。

腎友如出現感冒、發燒、頭痛或身體不適症狀時，最好求診腎臟科醫師診斷及用藥，千萬不要自行服用來路不明的成藥及中草藥，尤其是非類固醇消炎止痛藥(NSAID)。

腎臟病人因體內尿毒堆積與磷離子過高等問題，加上氣溫低導致皮脂層分泌下降，容易加劇肌膚乾燥，出現搔癢、脫屑等症狀，建議貼身衣物應選擇純棉材質，避開毛料及麻；另外，清潔用品使用中性沐浴乳或乳霜香皂為佳，洗澡時間不宜過長，溫度也不可太高，平時可多使用保濕乳液增加肌膚的保濕度。

腎友吃火鍋時宜適量攝取蔬菜及蛋白質，並遵守吃料不喝湯原則。（大千綜合醫院提供）
腎友吃火鍋時宜適量攝取蔬菜及蛋白質，並遵守吃料不喝湯原則。（大千綜合醫院提供）
鄭俊山醫師提醒腎友注意水分控制，以免增加肺積水風險及洗腎時脫除水分的難度。（大千...
鄭俊山醫師提醒腎友注意水分控制，以免增加肺積水風險及洗腎時脫除水分的難度。（大千綜合醫院提供）

血壓 低溫 蛋白質

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