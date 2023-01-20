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年節大魚大肉小心體重飆升 營養師教你這樣吃最健康

記者朱冠諭／桃園即時報導
年節大魚大肉，衛福部桃園療養院建議，飲食須注意控制採買及進食分量，勿暴飲暴食。（桃園療養院提供）
年節大魚大肉，衛福部桃園療養院建議，飲食須注意控制採買及進食分量，勿暴飲暴食。（桃園療養院提供）

農曆春節期間親友團聚，少不了大魚大肉等年菜與圍爐聚餐、零食上身。台灣衛福部桃園療養院建議，飲食須注意控制採買及進食量，年菜大魚大肉淺嚐幾口，勿暴飲暴食；料理手法以蒸煮烤滷為主，減少油煎油炸，長年菜及菇類等年節常見蔬菜都是很好的來源，民眾年節期間可以出去外面走春，增加身體活動。

桃療表示，一年四季，冬天是最容易發胖的季節，成人在冬季節日期間，平均體重增加約0.5%，肥胖主要原因包括食慾提升、節日聚餐多，加上冬季天氣冷，身體消耗較高熱量，會特別感到饑餓，無形中增加進食量，並藉此獲得心理上滿足感。

桃療營養師籃筱筑指出，冬季飲食須注意控制採買及進食份量，年菜大魚大肉淺嚐幾口，勿暴飲暴食；料理手法以蒸煮烤滷為主，應盡量減少油煎油炸；民眾也可以穿著保暖合身的冬衣，當吃下過多的食物時，可以幫助覺察到身體的飽足感，減少進食量。

桃園市衛生局也表示，過年期間常出現的年菜包括米糕、佛跳牆、糖醋魚、紅燒蹄膀及紅燒獅子頭，其中米糕油脂含量高，不僅不易消化，且對血糖穩定又不好，呼籲民眾淺嚐即可；佛跳牆的芋頭、栗子、蓮子為全穀雜糧類，如有吃白飯則要減量，例如當餐芋頭、栗子、蓮子加起來為3分之1碗，白飯就要少吃3分之1碗。

而糖醋魚、紅燒蹄膀、紅燒獅子頭等則多為裹粉油炸，高油、高飽和脂肪、勾芡、外加糖及多醬汁食物，建議民眾應選擇清蒸魚或蹄膀去皮，盡量不沾或不淋醬汁、獅子頭部分絞肉則可用豆腐取代加上大量的大白菜一起燉煮。

肥胖 血糖 療養院

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