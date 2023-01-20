辦年貨備年菜 「眼觀、辨味、適量、均衡」4招保健康

台中慈濟醫院營養師洪聖傑提供「眼觀、辨味、適量、均衡」4訣竅，從年貨採購開始把關，讓年菜吃的均衡又健康。（台中慈濟醫院提供）

21日就是除夕，不少家庭忙著採買年貨、辦年菜。台灣台中慈濟醫院營養師洪聖傑提供「眼觀、辨味、適量、均衡」4訣竅，幫助負責辦年貨、備年菜的主婦與主夫，從年貨採購開始把關，讓年菜吃的均衡又健康。

洪聖傑建議，除當季新鮮食材外，挑選年貨有訣竅。首先，「眼觀」商品包裝、色澤，購買時留意包裝與標示是否完整，並確認產品有效期限。

他提醒，料理常用的乾貨，建議選擇接近原色的食材，過於白晰、鮮豔可能含有漂白劑、保色劑或色素等化學添加物。

其次，要靠鼻子「辨味」，食材聞起來有刺鼻、酸臭、腐敗味，甚至味道太過濃郁，可能是食品已經敗壞，或添加了過量風味劑，採買時只要留心，就能享受食安。

洪聖傑建議，把握「適量、均衡」原則。他舉例，「適量」準備年菜，以家人數為單位最恰當，不僅能減少剩食處理的煩惱，更能讓家人每餐品嘗新鮮食物。

洪認為，過年節不必餐餐魚肉滿桌，維持「均衡」飲食最重要。肉類食物外，可選擇豆類蛋白質 加入菜單，或增加蔬菜 、水果搭配，不但能幫助去除油膩同時也能攝取多種植化素，維持身體健康。