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常搬重物、跌倒撐地當心後遺症 手腕痛到無法開門

記者江良誠／綜合報導
跌倒手掌撐地不當，可能造成手腕三角纖維軟骨受傷。（圖：南投醫院提供）
跌倒手掌撐地不當，可能造成手腕三角纖維軟骨受傷。（圖：南投醫院提供）

台灣南投縣30歲徐姓男子經常搬重物，最近右手腕疼痛，連騎機車催油門與按煞車還有轉門把，手腕都相當疼痛，就醫後診斷為三角纖維軟骨複合體 (TFCC) 受傷。醫師提醒，經常握球拍、跌倒手撐地、搬重物的工作，甚至是過年大掃除都有可能造成三角纖維軟骨損傷。

南投醫院復健科主任周建文說，三角纖維軟骨是手腕關節尺側的複合性結構，由一群韌帶及纖維軟骨所組成。有幾個主要功能，第一是在前臂和手腕在做旋轉活動時負責維持遠端橈尺關節的穩定性，第二是承受及傳導來自手部的力量，第三是可以有比較大的腕關節的活動度。

手腕外側的疼痛，在受傷後很常見，而且不容易復原。手腕常常在轉到某個角度時因為疼痛而無法使力，擰毛巾或是開罐頭都會疼痛，也無法用手腕支撐或是端重物。

南投醫院復健科主任周建文指出，三角纖維軟骨位在手腕關節尺側，長期搬運重物、握球拍...
南投醫院復健科主任周建文指出，三角纖維軟骨位在手腕關節尺側，長期搬運重物、握球拍可能受傷。（圖：南投醫院提供）

物理治療師蘇煜華說，三角纖維軟骨可能因急性受傷或長期過度使用產生病變；急性受傷常是因跌倒後用手腕撐地或手腕突然猛力扭轉，使三角纖維軟骨產生撕裂，嚴重時會造成遠端橈尺關節脫位。

長期過度使用則常是因前臂和腕部反復的旋轉負荷過度，使三角纖維軟骨長期受到碾磨或牽扯而產生破裂甚至退化磨損。因解剖構造上無血管通過，血液的灌流極少，一旦受傷復原的速度會比較慢。

治療的部分，急性發炎期會有局部紅腫熱痛，建議冰敷及適度的休息及護木、護腕固定約4周。在不痛的前提下再開始運動。醫師會視病人的狀況開立口服藥物、物理治療(如超音波、雷射、TENS等)、局部類固醇注射、增生注射療法等。若以上的治療效果不明顯時可考慮體外震波治療或將增生的藥劑(如PRP)打在TFCC 受傷的組織上(可能為關節盤、韌帶)，誘發生長因子，讓受傷的組織重新修補，可以再搭配復健治療。

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