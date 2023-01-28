全脂？低脂？鮮奶怎麼挑 因人而異

保持骨質健康，建議每天應喝1.5到2杯牛奶，每杯約240毫升。（本報資料照片）

Q：全脂、低脂、脫脂鮮奶，我適合喝哪一種？

全脂、低脂、脫脂鮮奶主要差異在脂肪含量，全脂鮮奶熱量約155大卡、低脂鮮奶約107大卡、脫脂鮮奶約98大卡，雖然最多可差距50至60大卡，但對比四分之一碗飯就有70大卡，民眾挑選鮮奶可不必過度計較熱量差異，仍以每日熱量攝取來進行分配。

若有心血管疾病、三高疾病、肥胖族群患者，代表身體代謝已出問題，不應再攝取過多脂肪，以鮮奶等動物性蛋白來源來說，當中含有飽和脂肪居多，對脂肪代謝會造成負擔，建議這類民眾選擇低脂、脫脂鮮奶。至於一般人，三種鮮奶都可以喝。

鮮奶挑選除了關注脂肪含量高低，更應該在意「有無調味」，不少小朋友不喜歡乳腥味，媽媽就買調味的蘋果牛奶 、巧克力調味乳讓孩子喝，也有些大學生喜歡喝調味乳，卻不知道當中添加大量糖，久而久之喝出一圈肚肉。

Q：鮮奶、奶粉、保久乳營養價值是否有差異？

鮮奶、奶粉、保久乳之間的差異，主要在殺菌時間及溫度，保久乳是當中殺菌時間最久。若以營養價值來看，鮮奶營養價值較好，而奶粉、保久乳的營養價值差距不大，僅微量怕熱的維生素會流失，乳品中主要提供的蛋白質、鈣、維生素B2、B12等營養皆不受影響。

Q：選購奶粉如何看標示？

市售奶粉品項多，除了有高脂、中脂、低脂、脫脂等，還有提供乳糖不耐症患者的低乳糖奶粉。不過依照台灣的法規標準，奶粉乳含量必須達50%以上，若沒達到標準就不算奶粉，建議民眾選購時，應挑選外包裝有寫出「奶粉」品名的商品，若沒有寫出「奶粉」，而是寫相似的名稱，就要懷疑鮮乳含量是否未達標準。

Q：有些鮮奶或奶粉強調添加營養素，比一般牛奶更營養嗎？

市售奶粉也有添加膠原蛋白、膳食纖維或維生素A、C、E等不同配方，添加營養素是希望彌補加工過程中營養素流失，不過若添加過多礦物質，喝進體內後，礦物質吸收過程會互相競爭，例如鐵質吸收會受鈣質影響，建議民眾喝牛奶主要以補充鈣質為主，若要補充鐵質，可透過蔬菜或其他動物性食物。

Q：鮮奶採用高溫 殺菌或低溫 殺菌，營養成分有差異嗎？

鮮奶殺菌過程中分高溫、低溫殺菌，過程中例如維生素C等不耐熱的營養素會流失，但人體維生素C主要來源並不是鮮奶，牛奶主要提供蛋白質、鈣質、維生素B等營養素，此三類不畏高溫，經殺菌後不受影響。

Q：過期幾天的鮮奶還能喝嗎？

過期鮮奶不建議再喝，不過仍可看鮮奶有無變質決定。根據研究，未開封鮮奶過期3至5天內沒有變質，且沒出現酸味等異狀，勉強可喝。若出現結塊、濃稠、顏色偏黃、酸味等，不要再喝。有些開封過的牛奶，即使冰在冰箱、也沒過期，但還是會壞掉，可能因為冰箱冰度不夠，或者拿出冰箱飲用後，放在室溫下太久，導致牛奶變質。

無論從冰箱拿出來喝，或自賣場購買後返家路程，鮮奶都不建議放置4度以上的環境、超過30分鐘，建議民眾購物時可以帶保冷袋，裡頭放冰磚、冰塊維持鮮奶溫度。