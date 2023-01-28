浸泡→沖洗→裁切 「洗菜3步驟」農藥不殘留

選購當令蔬菜、正確清洗，就能去除多數農藥。（本報資料照片）

台灣農委會先前公告蔬果農產品農藥殘留監測研究成果報告，以台灣為例，全台灣1萬3673件蔬果中，農藥殘留不合格率豌豆28.4%排名第一、其次為芹菜24.2%、蘿蔔22.6%、韭菜18%、菜豆11.6%。

正確清洗 選購當令蔬菜

這份名單造成消費者疑慮，台灣高雄醫學 大學附設中和紀念醫院營養師羅培倫強調，「容許量」是政府追蹤農藥是否被正確販售及使用的行政管制標準，不是人體健康的危害界限。「蔬果農藥殘留不合格，不代表就是有毒蔬果。」建議消費者應盡量選購當令蔬菜，並在取食前正確清洗，就可去除大多數農藥殘留。

羅培倫表示，如果完全不使用農藥，可能讓農產品的人力、價格上漲。有機農法當然是一種好方式，但如果要以大規模、穩定且可負擔的價格來供應民眾需求，實務上很難達到。

羅培倫認為，在維持農產品產量與品質的目標下，合理、合法、安全的使用農藥，是相對經濟實惠的方式。這也是為什麼需要政府訂定安全規範，並不斷地進行抽驗，確保農藥殘留量符合安全標準的主要原因。

農藥分為兩種，一種是「系統性農藥」，一種為「接觸性農藥」。羅培倫表示，系統性農藥是種植時施作在土壤，會散布在植株中，隨著時間在植物中自然分解，無法透過清洗去除，農民會設定安全採收期。接觸性農藥則是在蔬果的表面，用流動清水清洗能降低農藥殘留的問題。

洗蔬菜用「流動的水」細小的水慢慢溢流清洗。（本報資料照片）

先洗後切 去除農藥殘留

「先洗後切是原則。」高醫營養師李佳瑜表示，很多民眾都弄錯步驟。清潔蔬果的三個基本步驟，在蔬果還沒被裁切時就先「浸泡」3分鐘以上，如此可溶掉表面的農藥；如果此時裁切了，農藥可能會滲進去。再來就是以流動的水「沖洗」，藉沖洗動作減少農藥量。最後才是「裁切」，料理前再裁切。

像馬鈴薯，浸泡、沖洗還要搭配軟毛刷，刷凹槽部分；還有像彩椒的蒂頭，可在流動的水下刷洗。葉菜類像高麗菜、包心白菜，可先去除外圍品質沒有那麼好的葉子，再做沖洗。

彩椒的蒂頭凹槽，可在流動的水下用軟毛刷刷洗。（本報資料照片）

有的家庭主婦可能心疼洗菜水嘩啦啦的流，或是碰到水荒時怎麼辦？林佳瑜建議，水荒時可以選擇冷凍蔬菜，因為冷凍蔬菜製備過程，經過清洗、殺菁、急速冷凍，營養素完全保留下來，不會有營養流失的問題，只是有的口感未若新鮮蔬菜。冷凍蔬菜的品項很多，不只有印象裡的三色豆，還有如菠菜、秋葵、花椰菜、胡蘿蔔、四季豆等。

流動清水 洗菜更有效率

至於用小蘇打、鹽巴洗蔬菜的觀念正確嗎？羅培倫說，小蘇打的化學名稱是碳酸氫納，具有弱鹼性，常用於食品中和酸性。有許多酸性農藥，在鹼性環境中，降解速度會變快，但需要的時間可能是幾個小時。而一般洗菜不過是十幾分鐘就完成，所以短時間使用小蘇打清洗蔬果的效果，未必比清水沖洗來得好。像常用在十字花科蔬菜或葉菜類的殺蟲劑馬拉松 Malathion，在pH7環境中半降解周期為6天、pH9半降解周期也需半天。

用鹽巴洗蔬菜的效果如何？羅培倫說，附著在蔬果上的農藥成分多為偏脂溶性的物質，如果用鹽水沖洗，鹽水對脂溶性化合物的溶解度不好，且稀釋後的鹽水大多使用浸泡方式、非流動水處理，效果也不比用清水沖洗乾淨。