我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾擴大裁撤加州員工 暗示可能裁更多

彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列

「性交頭痛」恐蜘蛛網膜下腔出血致命 須電腦斷層檢查

記者修瑞瑩／綜合報導
頭痛門診中偶爾會出現只要一有性行為，就會感到頭痛的患者。（本報資料照片）
頭痛門診中偶爾會出現只要一有性行為，就會感到頭痛的患者。（本報資料照片）

「只要一做愛就頭痛，原本愛做的事變成頭痛的事。」最近一名患者因此向台灣台南市立安南醫院的頭痛門診求助。安南醫院神經內科主治醫師杜宜憲表示，頭痛原因可能從輕微頸部拉傷，嚴重到蜘蛛網膜下腔出血而易致命，一定要快就醫。

杜宜憲說，引起頭痛的原因也可能源自天氣、飲食習慣、生活壓力、睡眠障礙等，其中以「性行為頭痛」，又稱「性交頭痛」最令患者難以啟齒。性行為過程中，血壓和心跳會上升，因而易引起頭痛；若性行為姿勢比較特殊，可能導致腦脊髓液外漏，形成「低腦壓頭痛」，患者站立時會感到劇痛。

杜宜憲說，低腦壓頭痛發生原因，目前認為是經由一些微小外力，導致脊髓硬膜產生小裂隙，造成硬膜內腦脊髓液滲漏至外部，導致大腦下沉，牽引硬膜的痛覺神經產生頭痛；站立姿勢使牽引症狀加劇，某些結締組織疾病可能因腦膜結構脆弱而較常發生低腦壓頭痛。

杜宜憲表示，如果以上危險且嚴重的頭痛病因都排除，便可能是「原發性行為頭痛」，或是更輕微的「頸部拉傷」，前者只需要規律服用藥物，慢慢就會改善；後者則是因為性行為過程中，頭頸部太用力而拉傷、扭到，多休息、放鬆後，同樣有所改善。

杜宜憲提醒，凡有性行為頭痛困擾的病人，務必接受腦部電腦斷層，初步排除蜘蛛網膜下腔出血。建議再接受核磁共振及血管攝影，目的是排除腦血管疾病，包括痙攣、血管剝離、動脈瘤，也能確定腦部是否有腦瘤，或是低腦壓頭痛的影像特徵。

血壓 攝影

上一則

肝癌末期 「精準」治療可逆轉病情

下一則

打掃注意姿勢 5傷害恐累積「地雷」

延伸閱讀

醫藥／自律神經失調 中藥+針灸助眠

醫藥／自律神經失調 中藥+針灸助眠
手抖怎麼回事？ 當心「疾病」引起

手抖怎麼回事？ 當心「疾病」引起
預防腦血管疾病 醫籲「2大檢查」一定要做

預防腦血管疾病 醫籲「2大檢查」一定要做
愛愛就頭痛？醫師：有可能是猝死前兆別輕忽

愛愛就頭痛？醫師：有可能是猝死前兆別輕忽

熱門新聞

不喝咖啡也能保持一天精神滿滿？營養師來支招。(Pexels)

快看世界／不喝咖啡也能提神 就靠這四種方法

2023-01-12 12:22
醫學研究人員指出，透過測試嗅覺靈敏度與辨別力，可以測得一個人的身體狀況與老化速度。照片為示意圖。新華社

這個簡單測試可測得您老化速度 且關鍵與年紀無關

2023-01-13 10:36
圖片來源 ／健康醫療網

不只天氣 急性心肌梗塞最大元凶是「它」 醫籲別再做

2023-01-16 00:45
嘉義醫院副院長肝膽腸胃科醫師陳詩典提供5招遠離脂肪肝。（衛服部嘉義醫院提供）

擔心「肝包油」 醫師五招教你遠離脂肪肝

2023-01-13 04:20
圖片來源 ／健康醫療網

預防腦血管疾病 醫籲「2大檢查」一定要做

2023-01-14 01:59
圖片來源 ／健康醫療網

天冷就想吃 營養師：多攝取這些食物提升免疫力

2023-01-13 00:30

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽