「性交頭痛」恐蜘蛛網膜下腔出血致命 須電腦斷層檢查

頭痛門診中偶爾會出現只要一有性行為，就會感到頭痛的患者。（本報資料照片）

「只要一做愛就頭痛，原本愛做的事變成頭痛的事。」最近一名患者因此向台灣台南市立安南醫院的頭痛門診求助。安南醫院神經內科主治醫師杜宜憲表示，頭痛原因可能從輕微頸部拉傷，嚴重到蜘蛛網膜下腔出血而易致命，一定要快就醫。

杜宜憲說，引起頭痛的原因也可能源自天氣、飲食習慣、生活壓力、睡眠障礙等，其中以「性行為頭痛」，又稱「性交頭痛」最令患者難以啟齒。性行為過程中，血壓 和心跳會上升，因而易引起頭痛；若性行為姿勢比較特殊，可能導致腦脊髓液外漏，形成「低腦壓頭痛」，患者站立時會感到劇痛。

杜宜憲說，低腦壓頭痛發生原因，目前認為是經由一些微小外力，導致脊髓硬膜產生小裂隙，造成硬膜內腦脊髓液滲漏至外部，導致大腦下沉，牽引硬膜的痛覺神經產生頭痛；站立姿勢使牽引症狀加劇，某些結締組織疾病可能因腦膜結構脆弱而較常發生低腦壓頭痛。

杜宜憲表示，如果以上危險且嚴重的頭痛病因都排除，便可能是「原發性行為頭痛」，或是更輕微的「頸部拉傷」，前者只需要規律服用藥物，慢慢就會改善；後者則是因為性行為過程中，頭頸部太用力而拉傷、扭到，多休息、放鬆後，同樣有所改善。

杜宜憲提醒，凡有性行為頭痛困擾的病人，務必接受腦部電腦斷層，初步排除蜘蛛網膜下腔出血。建議再接受核磁共振及血管攝影 ，目的是排除腦血管疾病，包括痙攣、血管剝離、動脈瘤，也能確定腦部是否有腦瘤，或是低腦壓頭痛的影像特徵。