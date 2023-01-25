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每天多3分鐘劇烈運動 早死風險減4成

綜合報導
研究顯示，每天只要能多個幾分鐘如快跑的劇烈運動，成人就能降低40%「英年早逝」的風險。（本報資料照片）
研究顯示，每天只要能多個幾分鐘如快跑的劇烈運動，成人就能降低40%「英年早逝」的風險。（本報資料照片）

一份新研究顯示，每天只要能多個幾分鐘劇烈運動，像跑著趕車、跑著上樓梯、跟孩子玩鬼捉人，成人就能降低40%「英年早逝」的風險。

華盛頓郵報報導，研究發現哪怕每天只是3分鐘「劇烈地動一動」，就算平常沒有運動習慣，都有助遠離早死。

這份研究的結果與越來越多的科學證據均表明，只要在生活中增加一些活動強度，就能為人們的健康帶來巨大好處，無需額外的設備、指導、健身會員資格或時間。

大量研究都把長壽與固定運動習慣聯結，一些正式的公衛運動指南建議每周至少要有150分鐘的適度運動，以保持健康和長壽。

為進一步找出運動可長壽的證據，這份新研究的科學家們找上儲有龐大資料的英國人體生物資料庫（UK Biobank），這個資料庫含有數以十萬計英國男、女性健康紀錄，因為當中大多數人加入Biobank後佩帶約一週的測量表記錄日常運動。

研究人員提取約2萬5241名年齡40到69歲間成人的資料，這些願作為樣本而參與研究者都告訴研究人員，他們從無固定運動。

雪梨大學專精身體活動與健康的教授史塔馬塔基斯（Emmanuel Stamatakis）表示，科學家們詳細分析樣本人員的日常活動細節，根據步伐數字近乎逐秒分析他們的活動強度。史塔馬塔基斯是這份新研究的負責人。

最後研究人員已可描繪出樣本人員短時間劇烈活動，例如有人快跑趕搭火車或追逐步履蹣跚的學步孩子，這些高強度活動有時可能只持續1分鐘。

可別小看這區區幾分鐘的瞬間高強度運動。研究人員發現平均每天有4.4分鐘這類劇烈間歇性體能活動的男、女性，早死機率比幾乎都不動的人低30%。

若把這些瞬間的高強度活動分散在一天內多做幾次，效果更好。當人們一天內至少進行3次各別的這種瞬間高強度活動，即便每次持續僅1分鐘，相比從來都是慢條斯理的人，早死風險更減少40%。這不需人們養成固定運動習慣，只需加快當下所做事情的步伐，每天至少3次，就能收效。

英國 健身 華盛頓郵報

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