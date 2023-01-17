遠離心肌梗塞 穿戴式裝置成「救命好幫手」

穿戴式手表可以測心電圖。（本報資料照片）

心肌梗塞症狀多端，發作時往往是猝不及防，即時的AED（體外電擊器）搶救或許是唯一的機會。

預警性心絞痛 可及時搶救

不過，有些病人是有預警的心絞痛症狀，而得以及時抵達急診室，經心電圖檢查後，立即進行心導管手術 而搶救回來；有些病人則是沒有典型的心絞痛症狀，而以喘、暈、冒冷汗表現，甚至根本沒有症狀，此時心電圖檢查就變得相當重要。

這些情況除了及早就醫之外，病人有什麼自我檢測 的方法呢？其實是有的，就是穿戴式裝置所提供的心電圖。

心電圖測出心律不整，應立即就醫檢查治療。（本報資料照片）

這些心電圖功能在使用時，一再提示不能檢測心臟病（即心肌梗塞或心肌缺氧），它主要是用以篩選心房顫動，但它之所以能找出心房顫動的原因，是可以做出類似傳統12導程心電圖中的第一導程的心電圖，在經過波形分析與演算後，做出心房顫動的判斷。

心電圖ST下降 恐心肌缺氧

有文獻報告，穿戴式裝置的心電圖可以將表現在第一導程心電圖ST節段的心電圖呈現出來，若是心電圖呈現ST節段上升可能是發生心肌梗塞，ST節段下降則可能是心肌缺氧，但重點是要把這些穿戴式手表的表背放在身體的特定部位，用以擷取或模擬其他導程的心電圖。

穿戴式手表的表背放在身體的特定部位，可擷取或模擬其他導程的心電圖。（圖：台灣天成醫院提供）

去年刺胳針雜誌（Lancet）發表一篇西班牙病例報告，一位72歲曾做過繞道手術的病人，因心絞痛進行運動心電圖檢查，經過5分鐘運動後，病人雖未出現心絞痛症狀，但心電圖呈現ST節段下降，其波形異常持續到休息時。此時他的醫師建議病人把平常使用的穿戴式手表的表背放在胸導程第五導程附近位置，結果也可以記錄到代表心肌缺氧的ST節段下降，持續的心肌缺氧進而引發心室性早期收縮及後續的心室顫動。這顯示出這種陽春式的心電圖可以讓病人自我檢測，從而發現心肌缺氧而及早就醫，避免憾事發生。

歐洲心臟雜誌（European Heart Journal）甚至曾以「每天一蘋果遠離心肌梗塞」為題，報告一位80歲有工程師背景的老太太，經常以其穿戴式裝置手表記錄自己的心電圖，有一次心絞痛時記錄到明顯的ST節段下降，就醫後經過心導管攝影檢查發現，其冠狀動脈左主幹及左前降支均有明顯狹窄，進行支架手術後隔天出院。

手腳不靈活 難檢測成功

然而，目前穿戴式手表心電圖是為了偵測心房顫動而設，設定上強迫記錄30秒，若為了偵測心肌梗塞或心肌缺氧等要搶時間的急症實在過長，期間若有因亂動或手指不穩導致雜訊產生，也會被迫重新計時30秒，對於有症狀、狀態不穩定或年紀大手腳不靈活的病人來說，要自我檢測成功並不容易，即使是年輕人用這種陽春式心電圖記錄器，也要多方練習才能擷取到漂亮的心電圖。

雖然用於臨床診斷仍有賴更多實證研究，包括與傳統12導程比較、診斷率、偽陰性、偽陽性等，但這是一個開端，就如測量血壓，傳統上是在診間測量血壓，現在高血壓 學會也建議病人要在家裡就自我監測。

（文／台灣楊梅天成醫院副院長暨心臟內科醫師、陽明交大醫工所副教授陳高揚）