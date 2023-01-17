我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

遠離心肌梗塞 穿戴式裝置成「救命好幫手」

文／楊梅天成醫院副院長暨心臟內科醫師、陽明交大醫工所副教授陳高揚
穿戴式手表可以測心電圖。（本報資料照片）
穿戴式手表可以測心電圖。（本報資料照片）

心肌梗塞症狀多端，發作時往往是猝不及防，即時的AED（體外電擊器）搶救或許是唯一的機會。

預警性心絞痛 可及時搶救

不過，有些病人是有預警的心絞痛症狀，而得以及時抵達急診室，經心電圖檢查後，立即進行心導管手術而搶救回來；有些病人則是沒有典型的心絞痛症狀，而以喘、暈、冒冷汗表現，甚至根本沒有症狀，此時心電圖檢查就變得相當重要。

這些情況除了及早就醫之外，病人有什麼自我檢測的方法呢？其實是有的，就是穿戴式裝置所提供的心電圖。

心電圖測出心律不整，應立即就醫檢查治療。（本報資料照片）
心電圖測出心律不整，應立即就醫檢查治療。（本報資料照片）

這些心電圖功能在使用時，一再提示不能檢測心臟病（即心肌梗塞或心肌缺氧），它主要是用以篩選心房顫動，但它之所以能找出心房顫動的原因，是可以做出類似傳統12導程心電圖中的第一導程的心電圖，在經過波形分析與演算後，做出心房顫動的判斷。

心電圖ST下降 恐心肌缺氧

有文獻報告，穿戴式裝置的心電圖可以將表現在第一導程心電圖ST節段的心電圖呈現出來，若是心電圖呈現ST節段上升可能是發生心肌梗塞，ST節段下降則可能是心肌缺氧，但重點是要把這些穿戴式手表的表背放在身體的特定部位，用以擷取或模擬其他導程的心電圖。

穿戴式手表的表背放在身體的特定部位，可擷取或模擬其他導程的心電圖。（圖：台灣天成...
穿戴式手表的表背放在身體的特定部位，可擷取或模擬其他導程的心電圖。（圖：台灣天成醫院提供）

去年刺胳針雜誌（Lancet）發表一篇西班牙病例報告，一位72歲曾做過繞道手術的病人，因心絞痛進行運動心電圖檢查，經過5分鐘運動後，病人雖未出現心絞痛症狀，但心電圖呈現ST節段下降，其波形異常持續到休息時。此時他的醫師建議病人把平常使用的穿戴式手表的表背放在胸導程第五導程附近位置，結果也可以記錄到代表心肌缺氧的ST節段下降，持續的心肌缺氧進而引發心室性早期收縮及後續的心室顫動。這顯示出這種陽春式的心電圖可以讓病人自我檢測，從而發現心肌缺氧而及早就醫，避免憾事發生。

歐洲心臟雜誌（European Heart Journal）甚至曾以「每天一蘋果遠離心肌梗塞」為題，報告一位80歲有工程師背景的老太太，經常以其穿戴式裝置手表記錄自己的心電圖，有一次心絞痛時記錄到明顯的ST節段下降，就醫後經過心導管攝影檢查發現，其冠狀動脈左主幹及左前降支均有明顯狹窄，進行支架手術後隔天出院。

手腳不靈活 難檢測成功

然而，目前穿戴式手表心電圖是為了偵測心房顫動而設，設定上強迫記錄30秒，若為了偵測心肌梗塞或心肌缺氧等要搶時間的急症實在過長，期間若有因亂動或手指不穩導致雜訊產生，也會被迫重新計時30秒，對於有症狀、狀態不穩定或年紀大手腳不靈活的病人來說，要自我檢測成功並不容易，即使是年輕人用這種陽春式心電圖記錄器，也要多方練習才能擷取到漂亮的心電圖。

雖然用於臨床診斷仍有賴更多實證研究，包括與傳統12導程比較、診斷率、偽陰性、偽陽性等，但這是一個開端，就如測量血壓，傳統上是在診間測量血壓，現在高血壓學會也建議病人要在家裡就自我監測。

（文／台灣楊梅天成醫院副院長暨心臟內科醫師、陽明交大醫工所副教授陳高揚）

檢測 高血壓 手術

上一則

搶救心肌梗塞 牢記「叫叫壓電」保命

延伸閱讀

心肌梗塞誤當感冒 大學教授險喪命

心肌梗塞誤當感冒 大學教授險喪命
天冷心肌梗塞易猝死 醫：心臟隱痛快檢測

天冷心肌梗塞易猝死 醫：心臟隱痛快檢測
天冷心肌梗塞猝死殺手 醫師：心臟隱痛快求醫檢測

天冷心肌梗塞猝死殺手 醫師：心臟隱痛快求醫檢測
寒冬護心4要訣 減少心肌梗塞、中風機率

寒冬護心4要訣 減少心肌梗塞、中風機率

熱門新聞

不喝咖啡也能保持一天精神滿滿？營養師來支招。(Pexels)

快看世界／不喝咖啡也能提神 就靠這四種方法

2023-01-12 12:22
醫學研究人員指出，透過測試嗅覺靈敏度與辨別力，可以測得一個人的身體狀況與老化速度。照片為示意圖。新華社

這個簡單測試可測得您老化速度 且關鍵與年紀無關

2023-01-13 10:36
圖片來源 ／健康醫療網

忘記剛剛的事、失去判斷力、個性改變 預防失智靠5招健腦

2023-01-10 01:45
圖片來源 ／健康醫療網

不只天氣 急性心肌梗塞最大元凶是「它」 醫籲別再做

2023-01-16 00:45
嘉義醫院副院長肝膽腸胃科醫師陳詩典提供5招遠離脂肪肝。（衛服部嘉義醫院提供）

擔心「肝包油」 醫師五招教你遠離脂肪肝

2023-01-13 04:20
圖片來源 ／健康醫療網

預防腦血管疾病 醫籲「2大檢查」一定要做

2023-01-14 01:59

超人氣

更多 >
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它
「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世
想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手
2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能

2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能