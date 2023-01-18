陪失智者過春節 2訣竅做好準備

過年期間可觀察親人是否有早期失智徵兆。圖為親子示意圖。(圖：台灣失智症協會提供)

農曆春節家人親友團聚，但對於失智 者來說，可能因環境刺激、生活模式改變，加上天氣寒冷、持續防疫 等，容易產生混亂、易怒，也可能增加走失等意外風險，台灣失智症協會給家屬二大建議，過年前一來就先預先安排活動與照顧人手，二來掌握和失智者相處技巧，就能平安過好年。

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，失智者因認知功能障礙，導致對環境改變的調適能力比一般人弱，面對陌生、不常見的親友來訪、出遊環境及人潮、天氣轉變等，容易產生脫序行為，家屬盡量不要糾正或爭辯，多順著失智者，了解他們的需求、鼓勵讚美他，以活動或美食 轉移注意力，才能化險為夷。

協會副祕書長陳筠靜表示，失智者若是平時規律參加活動，過年時也會吵著要上課，建議家屬可陪失智者散步、打麻將、唱卡拉OK、下棋、寫春聯、包紅包、準備年菜等，也可安排祖孫同樂，例如請失智者指導做年糕、幫失智者錄影，或一起看卡通，陪看運動教學影片一起運動。

陳筠靜指出，失智者返老家，看見熟悉親人可能很開心，但也可能認不得親人，親友可主動向失智者自我介紹，避免「考」或請失智者「猜」。主要照顧者也可事先與親人溝通，並隨時注意失智者情緒反應，若出現不安情緒時，應減少人、環境刺激，安排安靜及舒適空間，讓熟悉的照顧者安撫情緒，讓失智者做喜歡的活動轉移注意力。

徐文俊表示，過節期間也可觀察親人是否有「早期失智」徵兆，例如親人原本可以料理一桌豐盛年夜飯，如今卻困難重重；爺爺過去寫得一手好書法現在卻不知如何下筆；奶奶出現懷疑東西被偷、配偶外遇等言行，建議家屬記錄徵兆，盡速帶親人到神經內科或精神科就醫。