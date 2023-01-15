入浴劑泡澡「這些人」勿使用 小心刺激皮膚

圖片來源 ／健康醫療網

泡湯一定要去溫泉區嗎？市售許多溫泉入浴劑，由多種配方組成，像是主打美膚、清潔等功能，再配上療癒香味與豐富配色，讓您在家就能輕鬆泡湯。但醫師提醒，這些溫泉入浴劑，在挑選及使用上都須多加注意小心，才能避免對健康的危害。

入浴劑非人人適用 皮膚病、孕婦及嬰幼兒應避免

蔡逸姍醫師指出，溫泉入浴劑的芬芳氣息能夠協助放鬆身心，然而，市售入浴劑多為人工合成，為了模擬溫泉成分，可能會添加碳酸氫鈉、氯化鈉、硫酸鈉等鹽類，以及色素、香料或香精粉等成分。

蔡逸姍提醒，有開放性傷口、皮膚疾病（如濕疹、異位性皮膚炎）、心血管疾病及孕婦、糖尿病 患、手術 後患者，皆應避免使用入浴劑泡澡；此外，嬰幼兒、小孩的皮膚角質層尚未健全，皮膚較敏感，應避免使用。每次

最多20分鐘 應加強保濕與補水

市面上有不少入浴劑標榜具有美白、滋潤肌膚等效果，蔡逸姍表示，有些仿造溫泉或植物成分，可能會有保濕、皮膚軟化的功能，但這些成分濃度較低、停留在皮膚的時間短，因此作用有限。

由於入浴劑多含有鹽類、色素、香精等化學成分，蔡逸姍醫師建議，應避免高溫 與久泡，最適合的水溫約為40℃，每次浸泡時間約 15～20 分鐘，泡完後應以大量清水沖洗，尤其是皮膚皺摺處（例如：腋下），以免殘留引發刺激；泡澡沐浴後，可塗抹乳液加強保濕與補充水分。

選購有完整標示產品 初次使用先用一半

台灣食藥署建議，挑選溫泉入浴劑，應選購有完整標示的產品。膚質較敏感者，於初次使用產品時，可先倒入建議用量的一半，觀察皮膚對於該產品是否有不良反應如刺激、紅、腫癢等，若泡澡後就出現前述現象，應避免此類產品。

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資料來源：健康醫療網

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