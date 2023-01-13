擔心「肝包油」 醫師五招教你遠離脂肪肝

嘉義醫院副院長肝膽腸胃科醫師陳詩典提供5招遠離脂肪肝。（衛服部嘉義醫院提供）

40歲李先生是名上班族，平時除了忙於工作，下班後美食與小酌也是生活中的一部分；去年到台灣嘉義醫院健康檢查，結果肝發炎指數偏高，腹部超音波報告顯示「中度脂肪肝」，因而十分擔心，配合醫師治療、調整飲食熱量，追蹤半年肝功能已恢復正常。嘉義醫院副院長肝膽腸胃科醫師陳詩典提供5招遠離脂肪肝；健康體重、少酒、健康飲食、補充水份、多運動。

醫師陳詩典表示，常見造成脂肪肝的原因，包括肥胖 、高血壓 、高血脂、糖尿病 控制不佳等，由於脂肪肝沒有症狀，難以察覺，更可能由脂肪肝轉變成肝炎，再形成肝纖維化，最終形成肝硬化甚至肝癌，建議一定要定期健康檢查及早發現病灶。

陳詩典表示，預防脂肪肝的最重要的第一招就是保持健康的體重，肥胖是導致脂肪肝的主要危險因素之一。第二招避免長期大量飲酒也是預防脂肪肝的重要措施，如果喜歡喝酒，應遵循健康飲酒指南，每週酒精攝入量不超過14單位（約等於6瓶啤酒或6杯紅酒）。第三招選擇健康的飲食，選擇富含纖維、低脂肪和低糖的食物採地中海飲食，少吃加工食品和油炸食品，多吃新鮮的蔬菜和水果，以及全穀物和豆類。第四招保持身體充足的水分，建議每天喝至少8杯水（2000至2500cc）。第五招積極運動，建議定期維持運動習慣。

陳詩典提醒民眾，「肥胖是所有疾病的源頭！」，只要體重超標，血壓、血脂、糖尿病都會陸續發生，也可能會造成心血管負擔，遠離脂肪肝應該遵循良好的健康習慣以及定期檢查，就能找回健康。