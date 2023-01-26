吃火鍋暖身 暴飲暴食竟腹痛腸中風

吃麻辣鍋驅寒，加上暴飲暴食，容易引起消化道潰瘍、胃出血、食道靜脈瘤出血等上消化道出血，甚至腸中風。（本報資料照片）

醫師指出，原本就有胃或十二指腸潰瘍的患者，上消化道因低溫環境而出血的機率較高；另外長期服用抗凝血藥物、止痛消炎藥物、肝硬化及感染幽門桿菌患者也是高危險群。

另外，天氣轉涼時，不少民眾大吃薑母鴨、燒酒雞或麻辣鍋來暖身，也有民眾因為天冷容易感到飢餓而大量吃喝，洪弘昌提醒刺激性食物又加上暴飲暴食，便容易引起消化道潰瘍、胃出血、食道靜脈瘤出血等上消化道出血，甚至腸中風 。

台灣衛生福利部南投醫院院長、肝膽腸胃科專家洪弘昌說，曾收治過一名高血壓 的中年男性，冬天吃鍋取暖，結果腹部劇痛送醫，透過檢查發現他的腹部血管鈣化狹窄，診斷俗稱腸中風的腸缺血，所幸經過治療後已無大礙，不然腸血管壞死或併發腹膜炎，致死率相當高。

上消化道(通常指食道、胃及十二指腸)出血的症狀有解黑便、嘔吐出鮮血或咖啡 色的物質、當出血量較多或出血速度快時，會出現頭暈、暈厥、噁心、盜汗、臉色蒼白、心跳加快、血壓降低休克等症狀。

洪弘昌提醒，若有出現上述狀況等異狀應就醫，高危險族群的民眾在寒冷的冬天應做好保暖的動作，正常生活作息、避免熬夜，三餐定時定量、進餐時細嚼慢嚥，戒菸、減少酒精攝取，少吃刺激性食物，平時如廁時需留意一下大便的顏色。