天冷就想吃 營養師：多攝取這些食物提升免疫力

圖片來源 ／健康醫療網

天氣一冷就喜歡吃熱呼呼的食物，尤其是氣溫驟降時，飢餓感更容易提前來敲門，火鍋、薑母鴨、麻油雞、麻辣火鍋、中藥進補等更不可少，再加上現代人工作忙碌，飲食習慣改變，多肉少蔬果少纖維及活動量少，常常一個冬季過完後體重也上升不少。

冬季同時也是流感 的高峰期，是流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病，症狀較一般感冒嚴重，容易出現全身無力、頭痛、發燒，通常症狀發作來得較突然，痊癒所需時間也較一般感冒長。

菇菌類富含多醣體 提升免疫增加消化

台灣高雄市立聯合醫院營養室趙美玲營養師分享，飲食中可選擇含有蛋白質、維生素、礦物質、膳食纖維以及多醣體的菇菌類；多醣體可促進免疫系統、提高人體免疫能力，如：香菇、金針菇、秀珍菇、杏鮑菇、雪白菇等，膳食纖維可減緩消化速度、增加飽足感、促進腸胃蠕動、預防便祕。

蔬菜 方面，增加攝取含有維生素A、C、E、β胡蘿蔔素、礦物質與膳食纖維等的食物，都有助於保護體內細胞、減少自由基傷害，如：紅蘿蔔、花椰菜、菠菜、甜椒等。

辛香料三寶：蒜頭、薑、洋蔥 適量補充調節免疫

辛香料建議可多選用蒜頭、薑、洋蔥等食材，蒜頭中含有蒜素，具有抗氧化、抗發炎、維持免疫力 的效果；薑中含有薑烯酚、薑辣素等化合物，具有抗發炎、清除自由基的作用；洋蔥中含有槲皮素，具有抗過敏、抗自由基損傷、調節免疫等功能，不過趙美玲營養師提醒，蒜頭跟洋蔥皆屬於較辛辣的食材，建議酌量使用以避免造成腸胃道不適。

柑橘類、木瓜、奇異果等水果含有豐富的維生素、礦物質、膳食纖維與多酚類，能夠促進腸道蠕動與增加益生菌、幫助免疫細胞生成並有助於消滅自由基。

高雄市立聯合醫院營養室建議民眾，以均衡攝取六大類食物：全穀雜糧類、乳品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、及油脂與堅果種子類飲食為原則，每種食物所提供的營養都不同，對維持健康各自產生相異的功能，每日固定攝取才能夠維持正常的身體機能。

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