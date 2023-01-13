我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

天冷就想吃 營養師：多攝取這些食物提升免疫力

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

天氣一冷就喜歡吃熱呼呼的食物，尤其是氣溫驟降時，飢餓感更容易提前來敲門，火鍋、薑母鴨、麻油雞、麻辣火鍋、中藥進補等更不可少，再加上現代人工作忙碌，飲食習慣改變，多肉少蔬果少纖維及活動量少，常常一個冬季過完後體重也上升不少。

冬季同時也是流感的高峰期，是流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病，症狀較一般感冒嚴重，容易出現全身無力、頭痛、發燒，通常症狀發作來得較突然，痊癒所需時間也較一般感冒長。

菇菌類富含多醣體 提升免疫增加消化

台灣高雄市立聯合醫院營養室趙美玲營養師分享，飲食中可選擇含有蛋白質、維生素、礦物質、膳食纖維以及多醣體的菇菌類；多醣體可促進免疫系統、提高人體免疫能力，如：香菇、金針菇、秀珍菇、杏鮑菇、雪白菇等，膳食纖維可減緩消化速度、增加飽足感、促進腸胃蠕動、預防便祕。

蔬菜方面，增加攝取含有維生素A、C、E、β胡蘿蔔素、礦物質與膳食纖維等的食物，都有助於保護體內細胞、減少自由基傷害，如：紅蘿蔔、花椰菜、菠菜、甜椒等。

辛香料三寶：蒜頭、薑、洋蔥 適量補充調節免疫

辛香料建議可多選用蒜頭、薑、洋蔥等食材，蒜頭中含有蒜素，具有抗氧化、抗發炎、維持免疫力的效果；薑中含有薑烯酚、薑辣素等化合物，具有抗發炎、清除自由基的作用；洋蔥中含有槲皮素，具有抗過敏、抗自由基損傷、調節免疫等功能，不過趙美玲營養師提醒，蒜頭跟洋蔥皆屬於較辛辣的食材，建議酌量使用以避免造成腸胃道不適。

柑橘類、木瓜、奇異果等水果含有豐富的維生素、礦物質、膳食纖維與多酚類，能夠促進腸道蠕動與增加益生菌、幫助免疫細胞生成並有助於消滅自由基。

高雄市立聯合醫院營養室建議民眾，以均衡攝取六大類食物：全穀雜糧類、乳品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、及油脂與堅果種子類飲食為原則，每種食物所提供的營養都不同，對維持健康各自產生相異的功能，每日固定攝取才能夠維持正常的身體機能。

【延伸閱讀】

冬天在外走跳也不受感冒影響 提升免疫力的活力食譜

中藥食補養氣 提升自己免疫力

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56390

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

免疫力 流感 蔬菜

上一則

快看世界／不喝咖啡也能提神 就靠這四種方法

下一則

60歲男高血壓、愛運動仍險猝死 醫談救命關鍵

延伸閱讀

工作忙三餐吃零食或餅乾果腹 他沒不舒服卻罹「三高、二害」

工作忙三餐吃零食或餅乾果腹 他沒不舒服卻罹「三高、二害」
洋蔥在這個國家突成高級食材 價格是雞肉3倍

洋蔥在這個國家突成高級食材 價格是雞肉3倍
對抗新冠吃什麼？營養師推薦這6種食物最好

對抗新冠吃什麼？營養師推薦這6種食物最好
對抗新冠症狀 營養師推薦6種食物

對抗新冠症狀 營養師推薦6種食物

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

便秘的9大原因 「堅持每天排便」是錯誤觀念

2023-01-07 01:30
不喝咖啡也能保持一天精神滿滿？營養師來支招。(Pexels)

快看世界／不喝咖啡也能提神 就靠這四種方法

2023-01-12 12:22
圖片來源 ／健康醫療網

忘記剛剛的事、失去判斷力、個性改變 預防失智靠5招健腦

2023-01-10 01:45
書田診所小兒科主治醫師蘇軏提醒，諾羅病毒引起的急性腸胃炎傳染力很強，且目前沒有疫苗，因此平時要養成勤洗手習慣，同時注意食品、環境衛生，務必將食物煮熟後再食用。（書田診所提供）

一家3口嘔吐拉肚子「不是食物中毒」 感染病毒傳播力持續「長達2周」

2023-01-11 17:55
第一式：手臂交叉伸展，一手抓另一手的腕部做手臂交叉伸展，每次做10秒到15秒，可一回合可做5到10次，一天做3到5回合。（記者王昭月／攝影）

主婦大掃除痛到肩膀不能抬 可靠這3招解除疼痛

2023-01-06 05:56
醫師表示，很多人以為只有胖的人才會罹患脂肪肝，事實上瘦的人也會有，透過運動、飲食與規律作息等方式，仍可獲得控制與改善。（門諾醫院提供）

瘦子也會得脂肪肝 運動均衡飲食是預防不二法門

2023-01-05 17:42

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事

陳文茜罹癌吐「生前最大願望」向已逝外婆祈求3件事