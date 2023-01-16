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停經後陰道出血 恐是癌症病徵

江良誠

53歲女子停經一年多，日前陰道出血，她還以為是身體調理得宜，身體逆齡回春，又恢復月經。醫師以子宮鏡檢查及子宮內膜切片，發現她並非回春，而是罹患子宮內膜癌，高達九成子宮內膜癌患者，停經後會有出血症狀，提醒婦女注意警訊。

台灣南投醫院婦產科醫師凌大維說，以台灣為例，子宮內膜癌的患者近年急速竄升，成了女性乳癌之外，排名上升速度最快的婦女泌尿生殖道的癌症，超過子宮頸癌，子宮內膜癌致病的潛在因素與工商業形態的社會和汙染的環境息息相關。

肥胖、三高、代謝疾病症候群、早來經、晚停經、懷孕生產減少、環境賀爾蒙汙染、塑化劑氾濫等，都會促使子宮內異病變，子宮內膜癌病例大幅增加，而且年輕化。某些基因變異或缺失，也是罹癌原因。

凌大維建議，即使在停經前有上述危險因子，建議還是就醫檢查，確認子宮內膜病變的可能性。每年一次的子宮頸抹片檢查時，也可請醫師評估子宮及卵巢的健康。

凌大維說，子宮內膜的厚度在停經後的評估是5mm以下為宜，單憑內膜的厚薄，並不足以診斷子宮內膜癌的婦女，所以每個停經後出血的婦女，都必須考慮子宮內膜病變的可能性，而子宮鏡和內膜搔刮手術，是診斷疾病最有效的方法。醫師呼籲健康的生活型態、飲食、運動、適當的BMI和密切注意身體狀況仍是預防子宮內膜癌的不二法門。

手術 癌症 三高

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